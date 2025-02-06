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台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

台鐵宣布漲價。（示意圖／photoAC）

▲台鐵宣布漲價。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

昨（5）日下午台鐵「票價合理化調整案」獲董事會通過，宣布調整後平均費率為1.82元／公里，調幅達26.8%，以自強號台北至新左營計算，將漲至975元。就有網友好奇，在高鐵的競爭之下，台鐵的優勢是什麼？有不少人指出，高鐵站有些離市區太遠，不如台鐵方便。

一名網友在PTT以「坐自強號的優勢是什麼？」為題發文，表示高鐵台北至高雄最快1小時34分1490元，台鐵北高最快則是3小時38分843元，台鐵便宜快一半價錢但要花2-3倍時間，令他疑惑發問「坐台鐵的優勢是下車的地方比較熱鬧嗎？還是車齡比高鐵新？」

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貼文曝光後引發熱議，不少人點出台鐵的優勢為站點都在市區，且偏僻地區只有台鐵可搭乘，「台鐵車站大多在市中心，高鐵比較不一定」、「新自強還不錯，椅子比高鐵大，又可以充電」、「難不成多出2小時你能拿去賺錢嗎」、「比較小的鄉鎮還是需要台鐵的」、「有些高鐵站離市區超遠，還是台鐵方便」、「多玩2小時手機賺650，不香嗎」、「車站在市區不用再搭公車轉」、「高鐵太快了，手機速度超慢，台鐵慢一點剛剛好。」

台鐵昨日表示，目前「票價合理化調整案」已獲董事會通過，將陳報交通部費率委員會審議。台鐵票價自民國84年調整後，迄今已近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本。票價調整後，以北高自強號為例，將從新台幣824元漲至975元。

台鐵說，因持續推廣TPASS政策等，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，票價也比高鐵及國道客運便宜。

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