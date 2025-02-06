　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流明天南下，持續影響到下周一清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)寒流南衝，桃園以北、東部溼答答，下半天起大降溫，預計冷到下周一清晨，其中周六晚間到周日清晨是最冷時刻，局部極端低溫可能跌破6度。明天到周日都有機會追雪。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天寒流南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區多雲；後續周末兩天到下周一水氣稍減少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、恆春半島為零星短暫雨，其他多雲到晴；下周二為未來一周天氣最穩定的一天，僅東半部零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周三鋒面接近，張竣堯指出，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他多雲；下周四鋒面通過和東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨。

溫度趨勢方面，張竣堯分析，今天晚上到明天清晨各地低溫約14到16度，明天白天中部以北、宜花溫度開始下降，約16到19度，其他地區包括南部和台東為22到24度；明天下午過後，氣溫迅速轉為寒冷，預計入夜到後天清晨，中部以北、宜蘭低溫約8到10度，南部、花東11到13度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周六晚上到周日清晨是最冷時間，西半部及宜花低溫約8到10度，其他10到12度，北部譬如竹苗等局部近山區可能出現極端低溫，溫度會再低1到3度，有機會下探6度以下；周一清晨仍寒冷，各地有10度左右或以下低溫，周一白天氣溫回升，且有機會回到20度以上。下周四下波冷空氣以東北季風強度為主，低溫約15到17度。

未來幾天還有追雪機會，張竣堯表示，明天傍晚到周日白天，北部2000公尺以上高山、東北部1500公尺以上高山都有降雪機會；今天到後天清晨中部3000公尺以上高山也可能降雪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
WBC中華隊商品未等授權就開賣　工會呼籲完善正確程序
快訊／北市公車「擦撞千萬賓利」！
劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑
見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
硬上國中女！1句「我那麼渣」露餡慘了
張蘭直播慘遭封鎖！　網一片叫好：封得好
高雄女碎屍拼湊式相驗！　家屬哀痛無法認屍
高雄女慘遭殺害再拖浴室肢解　5度拋屍餵魚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

大S猝逝後「仍繼續做善事」！網揪心點頭：頑固長輩去打疫苗了

寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

全球值得旅遊20城市　「台灣排11名」贏大阪、曼谷！網愣：好意外

20多歲職軍染A流高燒42度2天病逝　疫調1年內皆無施打疫苗

北市學生流感疫苗接種率64.6%　教育局要求各校開學前完成消毒

台大醫被月薪70萬挖走！院長憂健保資源錯置　年輕醫不走救命科

10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　

世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

嘉義民雄分局治安會報　宣導反詐、防竊+婦幼交通安全

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

12年來被揪32件違法！遠東紡織廠挨罰累計453萬　氣爆內部畫面曝

桃園「蘆竹炫YA農遊季」2／7開跑！亮燈時間、地點一次看

2025年3大彩妝趨勢快GET！水光腮紅、潤唇膏都是必備

寒流恐降雪「武陵賞櫻專車5路線」周末停開　2123張票可退費

中華隊商品未等授權就開賣？球員工會呼籲完善正確程序

讓老公評褲子3次都是同1條　他認真分析：第1條比較好看

生活熱門新聞

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

明晚恐剩3℃　寒流要來了

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

快訊／3縣市大雨特報！下到晚上

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

大S殞落...親權歸汪小菲！S媽想拿回「可用這1招」

更多熱門

相關新聞

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

受到寒流南下影響，北部多個縣市7日將出現10度以下氣溫，中央氣象署也已發布低溫特報。面對寒冷天氣，除了穿戴禦寒衣物外，暖暖包也成為必不可少的保暖必需品。日本警視廳就分享了讓暖暖包發揮最大功效的方法，只要將暖暖包貼在一個部位，就能讓全身暖起來。

日本明起下警報級大雪！岐阜1地積雪破259cm

日本明起下警報級大雪！岐阜1地積雪破259cm

寒流將來襲！當心建物磁磚剝落　北市建管處：最重罰30萬

寒流將來襲！當心建物磁磚剝落　北市建管處：最重罰30萬

寒流來恐結冰　翠峰至大禹嶺入夜預警封閉

寒流來恐結冰　翠峰至大禹嶺入夜預警封閉

類流感案例飆升　鄭明典研判：可能和天氣有關

類流感案例飆升　鄭明典研判：可能和天氣有關

關鍵字：

寒流降溫追雪低溫天氣氣象氣象署

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

大S不辦告別式！

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面