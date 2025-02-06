寒流「大怒神式降溫」要來了　周末剩6度

▲寒流明天南下，持續影響到下周一清晨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)寒流南衝，桃園以北、東部溼答答，下半天起大降溫，預計冷到下周一清晨，其中周六晚間到周日清晨是最冷時刻，局部極端低溫可能跌破6度。明天到周日都有機會追雪。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天寒流南下，桃園以北、東半部有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區多雲；後續周末兩天到下周一水氣稍減少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、恆春半島為零星短暫雨，其他多雲到晴；下周二為未來一周天氣最穩定的一天，僅東半部零星短暫雨。

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▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周三鋒面接近，張竣堯指出，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他多雲；下周四鋒面通過和東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨。

溫度趨勢方面，張竣堯分析，今天晚上到明天清晨各地低溫約14到16度，明天白天中部以北、宜花溫度開始下降，約16到19度，其他地區包括南部和台東為22到24度；明天下午過後，氣溫迅速轉為寒冷，預計入夜到後天清晨，中部以北、宜蘭低溫約8到10度，南部、花東11到13度。

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，周六晚上到周日清晨是最冷時間，西半部及宜花低溫約8到10度，其他10到12度，北部譬如竹苗等局部近山區可能出現極端低溫，溫度會再低1到3度，有機會下探6度以下；周一清晨仍寒冷，各地有10度左右或以下低溫，周一白天氣溫回升，且有機會回到20度以上。下周四下波冷空氣以東北季風強度為主，低溫約15到17度。

未來幾天還有追雪機會，張竣堯表示，明天傍晚到周日白天，北部2000公尺以上高山、東北部1500公尺以上高山都有降雪機會；今天到後天清晨中部3000公尺以上高山也可能降雪。