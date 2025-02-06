SUKIYA遭惡搞！櫻花妹拿餐廳水壺「對嘴狂飲」　拍片PO網被罵爆

▲ 女子拿餐廳水壺就口豪飲。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本先前爆出「壽司郎恐攻」等一連串餐廳被屁孩惡搞的食安危機，近日連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」又傳出類似事件，一名女子直接拿店內水壺就口豪飲，還拍下過程上傳IG，引發網友猛烈批評，更揚言「再也不去消費」，業者對此已經報警處理。

影片中可見，身穿黑衣的年輕女性拿起餐廳水壺，仰頭直接就口飲用，拍攝影片的友人還在一旁起鬨。《週刊女性》報導，女子原先將影片上傳IG限時動態，24小時過後自動消失，但早已被網友翻拍，在社群平台廣為流傳，引發批評聲浪。

網友對此紛紛表示，「再也不去SUKIYA了」、「她走了之後水壺有洗嗎」、「店員沒看到嗎」、「以前很常去SUKIYA的說」、「需要被嚴厲制裁」、「大家以為會做這種事的都是小孩，但其實他們年紀沒想像中那麼小」。

SUKIYA已證實這段影片確實是在旗下店內拍攝，也坦承不會在每名顧客離開後清洗水壺，但強調影片中女子使用的水壺未再提供其他顧客使用，並已向警方報案尋求進一步協助。