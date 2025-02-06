SUKIYA遭惡搞！櫻花妹拿餐廳水壺「對嘴狂飲」　拍片PO網被罵爆

▲ 女子拿餐廳水壺就口豪飲。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本先前爆出「壽司郎恐攻」等一連串餐廳被屁孩惡搞的食安危機，近日連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」又傳出類似事件，一名女子直接拿店內水壺就口豪飲，還拍下過程上傳IG，引發網友猛烈批評，更揚言「再也不去消費」，業者對此已經報警處理。
すき家で子供が迷惑行為— ポケカメン@ちょこらび (@GC5R5OGIKgV0yvz) February 3, 2025
あれだけ過去にやらかした人がいたからもうこういう子はいないと思ったけどまだいました
皆が使う水を直接飲むな
まじ外食するの最近怖いこういうのばっかだから
#拡散希望 pic.twitter.com/va1MAZzoQi
影片中可見，身穿黑衣的年輕女性拿起餐廳水壺，仰頭直接就口飲用，拍攝影片的友人還在一旁起鬨。《週刊女性》報導，女子原先將影片上傳IG限時動態，24小時過後自動消失，但早已被網友翻拍，在社群平台廣為流傳，引發批評聲浪。
網友對此紛紛表示，「再也不去SUKIYA了」、「她走了之後水壺有洗嗎」、「店員沒看到嗎」、「以前很常去SUKIYA的說」、「需要被嚴厲制裁」、「大家以為會做這種事的都是小孩，但其實他們年紀沒想像中那麼小」。
SUKIYA已證實這段影片確實是在旗下店內拍攝，也坦承不會在每名顧客離開後清洗水壺，但強調影片中女子使用的水壺未再提供其他顧客使用，並已向警方報案尋求進一步協助。
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