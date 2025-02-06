日本明起下「警報級大雪」！岐阜1地積雪破259cm　破歷史紀錄

▲日本四國與中國地區有可能降下警報級大雪。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本迎來本季最強寒流，近日本海一側地區6日降下大雪，部分地區的積雪比往年還要多出2倍。岐阜縣的48小時累計降雪量更創下歷年最高數字。四國、中國地區未來幾天預計降下警報級大雪。氣象專家提醒，降雪可能對交通造成影響，出行民眾需特別留意路面結冰與積雪情況，而在進行除雪作業時，也要特別小心積雪掉落。

根據日本氣象廳預測，從7日開始，強烈寒流將再次流入中國地區，進一步增強「西高東低」的冬季型氣壓分佈。特別是四國沿山地帶、愛媛縣南部及高知縣西部等已經出現大雪的地區，將持續降雪。

受到強烈寒流影響，日本四國地區也將迎來新一波大雪，除了山區積雪將持續增加，部分平地也可能出現大雪。隨著日本海低氣壓的發展，7日凌晨起，冬季型氣壓分佈將再次增強，預計四國上空1500公尺處的氣溫將降至零下12度以下。

四國7日至8日不只山區會有大雪，平地也可能有部分地區降下大雪，目前已經有大雪的地區未來積雪還會持續增加，不排除會有「警報級大雪」。

群馬縣水上町藤原6日截至下午3時的積雪量為184公分，長野縣野澤溫泉則來到177公分、長野縣小谷144公分。

另一方面，岐阜縣白川村截至6日上午3時的48小時累計降雪量已經來到127公分，已經創下1983年開始紀錄以來的最高紀錄，截至6日上午11時的積雪量已經來到259公分，是往年的2倍之多。