女同學接力賽摔倒！他拍肩安慰被控性騷　律師搖頭：能免則免

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有家長在社群平台發文，提到兒子學校辦運動會，在大隊接力項目中，有個女同學跌倒，導致全班最後一名，擔任體育股長的兒子見狀，自覺有責任，就上前拍肩安慰。結果女同學以拍肩動作令她不舒服，將男生告上性平，話題引發議論。對此，律師林智群表態，「如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免。」

林智群在粉專發文，首先帶到這件事，「有網友為了他兒子打抱不平。學校運動會大隊接力，一個女生跌倒，導致全班最後一名，那個女生委屈的哭了。」網友的兒子身為體育股長，覺得有責任安慰女生，就過去拍女方肩膀，說「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳。」結果，這個舉動卻引來爭議，「然後，就被告上性平了，那個女生覺得拍肩這個動作讓她不舒服，是性騷擾。」

對此，林智群忍不住好奇，不知道這是小學還是國、高中？「如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免。」他指出，性騷擾的案子中，通常是看幾點，「你有沒有做（拍肩）？對方有沒有不舒服？這個動作在一般情況下是否逾越人際往來分際？」現在是有做，對方也不舒服，接下來就是看第三點了。

貼文引發討論，「我會告誡我的兒子，少說兩句，不聞不問最好」、「這就跟路上看見老人跌倒不能扶起來是一個道理，社會給我們太多不必要的教訓」、「沒有看到現場狀況，且只聽一方的說詞，建議不要評斷」、「是說安慰內容為什麼要著重女生的外在？」「不在現場很難斷論。」