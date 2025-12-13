　
女同學接力賽摔倒！他拍肩安慰被控性騷　律師搖頭：能免則免

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有家長在社群平台發文，提到兒子學校辦運動會，在大隊接力項目中，有個女同學跌倒，導致全班最後一名，擔任體育股長的兒子見狀，自覺有責任，就上前拍肩安慰。結果女同學以拍肩動作令她不舒服，將男生告上性平，話題引發議論。對此，律師林智群表態，「如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免。」

林智群在粉專發文，首先帶到這件事，「有網友為了他兒子打抱不平。學校運動會大隊接力，一個女生跌倒，導致全班最後一名，那個女生委屈的哭了。」網友的兒子身為體育股長，覺得有責任安慰女生，就過去拍女方肩膀，說「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳。」結果，這個舉動卻引來爭議，「然後，就被告上性平了，那個女生覺得拍肩這個動作讓她不舒服，是性騷擾。」

對此，林智群忍不住好奇，不知道這是小學還是國、高中？「如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免。」他指出，性騷擾的案子中，通常是看幾點，「你有沒有做（拍肩）？對方有沒有不舒服？這個動作在一般情況下是否逾越人際往來分際？」現在是有做，對方也不舒服，接下來就是看第三點了。

貼文引發討論，「我會告誡我的兒子，少說兩句，不聞不問最好」、「這就跟路上看見老人跌倒不能扶起來是一個道理，社會給我們太多不必要的教訓」、「沒有看到現場狀況，且只聽一方的說詞，建議不要評斷」、「是說安慰內容為什麼要著重女生的外在？」「不在現場很難斷論。」

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

雲林又傳禽流感！撲殺5267隻肉鴨　今年已8起...擴大採樣16禽場

面試完1周沒消息　朋友竟勸「直接殺去公司問」！妹子嚇：想絕交

來源是神仙名！網揭「瀏海」超炸冷知識　故宮科普文曝光

氣溫僅4度！太平山莊木棧台結霜　民眾雪白世界喜迎日出

星宇復飛台北-馬尼拉航線　年底前推3航點限量1000元優惠

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

好市多蝦盤「只有蝦尾沒肉」傻眼　網友曝原因

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

開箱日本新奢華遊輪「飛鳥 III」每人20萬起　享免費WiFi、大浴場

「字母哥」身陷交易風暴　美媒：安戴托昆波對謠言感到不舒服

「現在專心復健」39歲達比修有鬆口未來未定　美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

全台有雨！　連下2天時間曝

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

老公在台積電女醫師無奈扛家　網戳破盲點

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

王大陸1人搞倒33人　她虧：根本2025年度藝人

安心亞「40歲還在呼呼」被酸　網友嫌棄被打臉

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

法官張浩銘發文取暖被轟　遭送評鑑

高雄地院法官張浩銘，因調職到北部失敗，竟匿名在法官論壇發文「取暖」卻慘被砲轟。他為此竟向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處隨即啟動資安調查程序，這才查出法官的烏龍行為。案經法官評鑑委員會審議後，決議將他送職務法庭議處，並建請罰款現職月俸給總額6個月。

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

「體育股長拍肩安慰她」被告性騷擾　律師：能免則免

「體育股長拍肩安慰她」被告性騷擾　律師：能免則免

網爆料屏東男警騷擾女警辭職！警方回應了

網爆料屏東男警騷擾女警辭職！警方回應了

台南推校園廚餘減量運動！11月日減1.5公噸廚餘

台南推校園廚餘減量運動！11月日減1.5公噸廚餘

性騷擾運動會性平校園律師林智群

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

