「在日本生病怎麼辦？」台人實用自救一次看　這組號碼必記

▲若在日本突然發生急病，可以直接打119。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

大S因流感併發肺炎，藝人鄭家純也直言，日本大醫院不像台灣那麼方便，甚至需要漫長的等待才能獲得診治。對於台人在日本生病到底該怎麼辦？粉專「在日本的庶民生活」坦言，日本醫院確實可以拒收病人，除了119叫救護車， 也可以撥打7119進行「救急諮詢」，專人會依傷勢病情幫你判斷、給建議。

粉專「在日本的庶民生活」指出，若台人在日本當地極度不舒服的話，第一「急病」完全不用猶豫，可直接打119叫救護車，也可請路人、飯店幫忙撥打，「叫救護車免費，救護車會幫忙找可以收治的醫院」。

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第二、半夜就診、救急看病諮詢：可打7119救急諮詢中心（日本多數區域都有），請飯店幫忙問也可以，諮詢人員會依傷勢病情幫你判斷、給建議，可以介紹醫院或派救護車。

▲台人可撥打7119救急諮詢中心。（圖／翻攝日本官方網站）



第三、臨時想拿慢性病或處方箋的藥：可以用台灣醫師線上看診，日本藥房拿藥的服務，藥也可以宅配到飯店，搜尋「OhDr.」即可。

第四、搜尋中文對應醫療機構：針對外籍旅客發生意外、需要就醫時，日本官方有架設求助網頁，可以按地區、語言、科別搜尋， 網址請點 ；以及 日本消防廳的救護車使用指南（中文版） 。

▲有上述狀況，可直接打119叫救護車。（圖／翻攝日本官方網站）



第五、若只是輕微感冒、肚子痛、頭痛，可以到藥妝店買成藥，粉專提到，其實很多日本人生病都是吃成藥。

至於在日本當地就醫費用部分，粉專表示，外國人收費100%~300%，不是敲詐或搶劫，收費是合法的，有日本健保是自付額3成，例如：

在耳鼻喉科看診拿藥3千多日幣，外國人可能要1至2萬日幣（約2100至4300多元台幣）；外國人住院打點滴一周100多萬日幣（約21萬5千多元台幣），有動手術就更高。

粉專也提到，日本醫療分級制度非常嚴謹，正常SOP就是診所拿介紹信，才能轉診大醫院，而依照台人直衝醫院急診的習慣，在日本是行不通的，被拒絕的機率不小。

最後，關於日本醫院是否可以拒收病人？粉專解答，「是的，可以拒收，曾經有病人跟人球一樣找不到醫院，就在救護車裡走了」。

►本文獲得「在日本的庶民生活」授權。