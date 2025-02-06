寒流襲台！　日警視廳分享「暖暖包貼1穴道」最保暖

▲許多人在寒冷冬天會隨身準備暖暖包禦寒。（圖／記者施怡妏攝）
記者王佩翊／編譯
受到寒流南下影響，北部多個縣市7日將出現10度以下氣溫，中央氣象署也已發布低溫特報。面對寒冷天氣，除了穿戴禦寒衣物外，暖暖包也成為必不可少的保暖必需品。日本警視廳就分享了讓暖暖包發揮最大功效的方法，只要將暖暖包貼在一個部位，就能讓全身暖起來。
警視廳警備部災害對策課2018年在社群媒體X（當時為推特）上分享，日本氣象協會曾經指出，將暖暖包貼在背上的「風門穴」，就能有效保暖，還能防止感冒。
今シーズン最強寒波の影響で全国的に寒い日が続いていますが、そんな時に欠かせないのが使い捨てカイロ。日本気象協会のHPによれば、写真の様に背中の「風門」といわれるツボの位置にカイロを貼ると効果的で風邪予防にもなるそうです。まだ寒い季節が続きますので、やってみてはいかがでしょうか。 pic.twitter.com/IPxc1wdbOb— 警視庁警備部災害対策課 (@MPD_bousai) January 14, 2018
風門穴位在背部第二胸椎棘突下，旁開1.5寸處。中醫認為寒風會由此穴進入人體，使身體受寒著涼，因此將暖暖包貼在此處，能夠保持身體溫熱。
此外，日本醫學博士福田千晶也曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中分享，如果天氣寒冷，但身邊又只有一個暖暖包時，最好優先貼在腰部，因為腰部聚集了肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官，只要腰部暖和起來，大腦就會向身體釋放放鬆的信號，並讓身體將大量血液輸送至全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。
▼日本警視廳分享，暖暖包貼在風門穴最保暖。（圖／警視庁警備部災害対策課）
讀者迴響