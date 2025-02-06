寒流襲台！　日警視廳分享「暖暖包貼1穴道」最保暖

▲許多人在寒冷冬天會隨身準備暖暖包禦寒。（圖／記者施怡妏攝）



記者王佩翊／編譯

受到寒流南下影響，北部多個縣市7日將出現10度以下氣溫，中央氣象署也已發布低溫特報。面對寒冷天氣，除了穿戴禦寒衣物外，暖暖包也成為必不可少的保暖必需品。日本警視廳就分享了讓暖暖包發揮最大功效的方法，只要將暖暖包貼在一個部位，就能讓全身暖起來。

警視廳警備部災害對策課2018年在社群媒體X（當時為推特）上分享，日本氣象協會曾經指出，將暖暖包貼在背上的「風門穴」，就能有效保暖，還能防止感冒。

風門穴位在背部第二胸椎棘突下，旁開1.5寸處。中醫認為寒風會由此穴進入人體，使身體受寒著涼，因此將暖暖包貼在此處，能夠保持身體溫熱。

此外，日本醫學博士福田千晶也曾在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中分享，如果天氣寒冷，但身邊又只有一個暖暖包時，最好優先貼在腰部，因為腰部聚集了肝臟、腎臟等血液流量豐富的器官，只要腰部暖和起來，大腦就會向身體釋放放鬆的信號，並讓身體將大量血液輸送至全身，如此一來，連四肢末梢都會開始回溫。

▼日本警視廳分享，暖暖包貼在風門穴最保暖。（圖／警視庁警備部災害対策課）