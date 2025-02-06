　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

類流感案例飆升　鄭明典研判：可能和天氣有關

感冒。（圖／達志示意圖）

▲近期類流感案例明顯增加。（圖／達志示意圖）

生活中心／台北報導

近期類流感案例明顯增加，前中央氣象局局長鄭明典在臉書貼文表示，周邊多位朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，「很可能和天氣條件有關。」

▲▼流感疫情。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲流感疫情。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

鄭明典在臉書貼出疾管署類流感就診率趨勢圖，表示天氣變化大，提醒注意身體的調適，周邊多位朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，很可能和天氣條件有關，提醒注意，「感冒、流感都很不舒服，小心！」

根據疾管署說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，近2周（1月21日至2月3日）新增142例重症病例，25例死亡，新增病例數及死亡數均以感染H1N1為多。

疾管署指出，本流感季自去年10月1日起截至今年2月3日累計667例（621例H1N1、26例H3N2、11例A未分型、9例B型），年齡層以65歲以上長者為多占57%，另死亡病例累計132例（127例H1N1、3例H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

氣象署表示，今天各地雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；氣溫方面，各地早晚天氣低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度。

氣象署預測，明天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。後天到下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲包機　陸網怒求封號
抓到了！造謠汪小菲包機送大S「竟是張蘭乾兒子」
小S回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」　怒批網友：不怕反噬
巨響以為地震！住戶被氣爆嚇醒：開門全是「恐怖油臭味」
大S效應！流感疫苗本周用罄　卓榮泰裁示增購10萬劑公費疫苗
快訊／縣市警分局長人事異動　調動升遷達54員
無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青鳥喊抵制路易莎！林智群嘆「只會嚇跑人」：要聰明一點

快訊／宜蘭大雨特報！下到晚上

急凍！彰化蛋中雞場爆發H5N1禽流感　3萬隻雞全撲殺

婚前一個月　準婆婆突「討衣櫃+月繳5000元」！她斬婚：母子早計畫

薪水昨沒入帳今補發！國光客運致歉揭原因：非營運產生困難

日本超準心理測驗！一個問題揭露你的內在情緒　網友驚呼「超準！」

大S猝逝「家人要他別去日本」　PTT炸鍋：在台灣也可能中鏢

健身妹淋浴間1句！清潔員慘了「花2hrs消毒」累癱：請在家休息

無良導遊吃人血饅頭！偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟急關帳號

快開學孩子EMO了！　中醫師4招讓「開學症候群」退散

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

青鳥喊抵制路易莎！林智群嘆「只會嚇跑人」：要聰明一點

快訊／宜蘭大雨特報！下到晚上

急凍！彰化蛋中雞場爆發H5N1禽流感　3萬隻雞全撲殺

婚前一個月　準婆婆突「討衣櫃+月繳5000元」！她斬婚：母子早計畫

薪水昨沒入帳今補發！國光客運致歉揭原因：非營運產生困難

日本超準心理測驗！一個問題揭露你的內在情緒　網友驚呼「超準！」

大S猝逝「家人要他別去日本」　PTT炸鍋：在台灣也可能中鏢

健身妹淋浴間1句！清潔員慘了「花2hrs消毒」累癱：請在家休息

無良導遊吃人血饅頭！偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟急關帳號

快開學孩子EMO了！　中醫師4招讓「開學症候群」退散

快訊／NBA震撼交易再一發　暴龍獲得砍將英格雷加盟

不用等0050分割！市值型ETF新兵2／24開募　入手價僅1萬元

「壽司郎X貓貓蟲咖波」聯名！咖波蛋糕卷超Q　還有3款限量周邊

應召站進駐飯店！小姐集體下體醫美誘老司機　還有妖豔變性人

2399元起！盤點「9飯店情人節專案」　入住免萬贈6千元好禮、早餐

「玉米」林昱珉宣導反詐！提醒民眾別信「高薪、輕鬆」話術

亞裔網紅上節目被問「喝蛇湯、吃狗肉嗎？」　德國電台挨轟歧視

北韓「美女翻譯官」遭送往集中營！　川金會破局惹毛金正恩

立法院遲未送出總預算案　行政院：恐有重複刪減、超額刪減狀況

詹惟中突現身大S家豪宅樓下！　「遭疑幫看風水」本人親揭真相

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

明晚恐剩3℃　寒流要來了

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

哪種行為最沒家教　1舉動最多人點名

快訊／7縣市有感！07：38台南規模4.1地震　最大震度4級

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

更多熱門

相關新聞

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

下波寒流明天(7日)南下，下半天明顯降溫，預估影響到下周一清晨，周六將是這波寒流最強時刻，低溫下探8度，不過周日在輻射冷卻加持下，可能出現極端低溫，竹苗甚至有出現6度到7度低溫可能性。今起到周日將有兩階段降雪。

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

「20天前PO文」籲打流感疫苗　醫被說危言聳聽：很痛很痛

「20天前PO文」籲打流感疫苗　醫被說危言聳聽：很痛很痛

關鍵字：

流感天氣健康防疫疾管署

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面