類流感案例飆升　鄭明典研判：可能和天氣有關

▲近期類流感案例明顯增加。（圖／達志示意圖）



生活中心／台北報導

近期類流感案例明顯增加，前中央氣象局局長鄭明典在臉書貼文表示，周邊多位朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，「很可能和天氣條件有關。」

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▲流感疫情。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



鄭明典在臉書貼出疾管署類流感就診率趨勢圖，表示天氣變化大，提醒注意身體的調適，周邊多位朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，很可能和天氣條件有關，提醒注意，「感冒、流感都很不舒服，小心！」

根據疾管署說明，國內處流感流行期，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，近2周（1月21日至2月3日）新增142例重症病例，25例死亡，新增病例數及死亡數均以感染H1N1為多。

疾管署指出，本流感季自去年10月1日起截至今年2月3日累計667例（621例H1N1、26例H3N2、11例A未分型、9例B型），年齡層以65歲以上長者為多占57%，另死亡病例累計132例（127例H1N1、3例H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

氣象署表示，今天各地雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；氣溫方面，各地早晚天氣低溫約12至16度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度。

氣象署預測，明天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。後天到下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。