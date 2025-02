河狸幫省4065萬！捷克欲建水壩7年還沒蓋　牠花2晚築完

▲河狸沒刪預算反幫捷克人省4065萬!人類欲建水壩7年還沒蓋廢爆,牠花2晚築完了。(圖/翻自《捷克電台》)

圖文/鏡週刊

捷克布里迪(Brdy)區有一大片自然保育地,該保育區從2018年起,政府就在研擬於該地建築一小水壩,以利生態環境。但這個水壩案談了7年,遲遲沒有下一步施作,卻沒想到在地河狸只花了2個晚上,已經把小水壩築好,還幫捷克人省下3000萬捷克克朗(約新台幣4065萬元)的預算。

據《捷克電台》報導,這塊布里迪保育區過去曾是軍事基地,後來轉為自然保育區,不過行政產權上沒有畫分清楚,導致捷克國防單位與伏爾塔瓦河(Vltava River)管理單位都有管轄權。捷克政府原本在2018年提出於該保育區興建一小水壩,以利生態環境,並預計花費3000萬捷克克朗,但因多方行政單位仍在談判中,導致這個水壩建築案,拖了7年來沒有正式執行。

▲這是河狸省下3000萬捷克克朗,免費幫人類築的水壩。(圖/翻自《捷克電台》)

不過,近期布里迪環境保育部(Brdy Protected Landscape Area Administration)部長費雪(Bohumil Fišer)證實,正當人類還在「研擬」時,河狸已經幫人類蓋好水壩了,而且還是「免費」建造,幫捷克人省下3000萬捷克克朗的預算。動物學家韋傑克(Jiri Vlček)也稱讚河狸:「人類行政單位根本沒競爭力!」韋傑克說,河狸建築一個水壩,大概花1~2個晚上就可以完成,如果人類專心致志做的話,最快也是要1週。

捷克自然環境保育局中波希米亞辦公室(Central Bohemian office of the Czech Nature and Landscape Protection Agency)主任歐博馬亞(Jaroslav Obermajer)也稱,河狸總是能夠找到最正確的地方築水壩,「比我們人類在紙上規劃尋點,要來得更精準」。



更多鏡週刊報導

政院預算被砍「沒手語老師」藍白批造謠 他秀契約打臉:不能流用如何履約?

緬甸詐騙園區辦春晚超盛大 影片被瘋傳!性感辣妹跳「APT」嗨翻全場

阿根廷追隨川普 宣布退出WHO!批世衛處理新冠「釀史上最大規模經濟慘案」