河狸幫省4065萬！捷克欲建水壩7年還沒蓋　牠花2晚築完

▲河狸沒刪預算反幫捷克人省4065萬！人類欲建水壩7年還沒蓋廢爆，牠花2晚築完了。（圖／翻自《捷克電台》）

圖文／鏡週刊

捷克布里迪（Brdy）區有一大片自然保育地，該保育區從2018年起，政府就在研擬於該地建築一小水壩，以利生態環境。但這個水壩案談了7年，遲遲沒有下一步施作，卻沒想到在地河狸只花了2個晚上，已經把小水壩築好，還幫捷克人省下3000萬捷克克朗（約新台幣4065萬元）的預算。

據《捷克電台》報導，這塊布里迪保育區過去曾是軍事基地，後來轉為自然保育區，不過行政產權上沒有畫分清楚，導致捷克國防單位與伏爾塔瓦河（Vltava River）管理單位都有管轄權。捷克政府原本在2018年提出於該保育區興建一小水壩，以利生態環境，並預計花費3000萬捷克克朗，但因多方行政單位仍在談判中，導致這個水壩建築案，拖了7年來沒有正式執行。

▲這是河狸省下3000萬捷克克朗，免費幫人類築的水壩。（圖／翻自《捷克電台》）

不過，近期布里迪環境保育部（Brdy Protected Landscape Area Administration）部長費雪（Bohumil Fišer）證實，正當人類還在「研擬」時，河狸已經幫人類蓋好水壩了，而且還是「免費」建造，幫捷克人省下3000萬捷克克朗的預算。動物學家韋傑克（Jiri Vlček）也稱讚河狸：「人類行政單位根本沒競爭力！」韋傑克說，河狸建築一個水壩，大概花1～2個晚上就可以完成，如果人類專心致志做的話，最快也是要1週。

捷克自然環境保育局中波希米亞辦公室（Central Bohemian office of the Czech Nature and Landscape Protection Agency）主任歐博馬亞（Jaroslav Obermajer）也稱，河狸總是能夠找到最正確的地方築水壩，「比我們人類在紙上規劃尋點，要來得更精準」。



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