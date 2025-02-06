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PRESCO統一數網攜手統一超商　持續擴大Retail Media零售媒體廣告服務

▲▼PRESCO,統一數網攜,統一超商,Retail Media,零售,媒體,廣告。（圖／業者提供）

▲即日起由統一數網獨家代理7-ELEVEN門市內的「OPEN! CHANNEL螢幕（於結帳櫃檯後方螢幕）」媒體廣告。

圖、文／統一數網提供

統一數網與統一超商共同合作，即日起由統一數網獨家代理7-ELEVEN門市內的「OPEN! CHANNEL螢幕（於結帳櫃檯後方螢幕）」媒體廣告，並將此螢幕產品整合至「PRESCO零售媒體服務」產品線，正式開啟零售媒體的新篇章。

PRESCO統一數網與統一超商合作致力於打造全台最綿密的零售媒體網絡，為品牌提供精準且高效的行銷策略。此次整合將進一步提升品牌在超商門市內的曝光效果，並讓行銷資源發揮更大整體效益。

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全台已有逾7千間7-ELEVEN門市，並在每間門市內安裝了各類型的螢幕設備，包括OPEN! CHANNEL螢幕、XPOS機螢幕、Menu Board螢幕、酒BAR螢幕等，總數超過3萬台。

●OPEN! CHANNEL螢幕 (市場獨家)：全台約有逾6千台螢幕位於結帳櫃台後方，透過人臉辨識技術，能鎖定特定目標群體（如年齡、性別），並支援區域性廣告曝光，成為超商門市中的黃金廣告點位，是精準行銷的理想平台。
●XPOS機螢幕：全台逾1萬4千面以上，安裝於消費者結帳處，為廣告主與顧客提供最後一哩溝通的媒介。廣告可設定為整日或半日曝光，確保消費者在結帳時必然看到，達成高度曝光。

未來，PRESCO統一數網與統一超商將會推出更多創新的零售媒體採購模式，為品牌提供更多元的選擇。PRESCO統一數網團隊在PRESCO Retail Media持續建置零售媒體服務，其中線下積極擴展數位家外媒體聯播網「PRESCO DOOH」，不僅擁有7-ELEVEN門市內的「OPEN! CHANNEL螢幕」媒體，另涵蓋信義商圈的市府轉運站及統一時代百貨。PRESCO統一數網將為品牌行銷創造更多可能，未來更多精彩即將呈現！

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