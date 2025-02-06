緬甸詐騙園區辦盛大春晚　辣妹跳「APT」嗨翻影片瘋傳

▲晚會現場分別用中、英和緬甸文大字寫道「2025亞太城春節聯歡晚會」。（圖／翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

惡名昭彰的緬甸詐騙城市妙瓦迪，其中一個最大園區「亞太城」，在過年期間也舉辦春晚活動「犒賞員工」，而且從網傳的影片可見，現場活動相當盛大熱鬧。

影片可見，現場有辣妹大跳洗腦神曲「APT」，嗨翻全場。另據《香港01》報導，現場的節目還包括舞獅、美女時裝秀、放煙火等。除此之外，晚會現場分別用中、英和緬甸文大字寫道「2025亞太城春節聯歡晚會」，晚會由主持人用中文和緬語致辭，感謝當地「領導」的英明，高喊要「再創輝煌」等。

▲晚會現場分別用中、英和緬甸文大字寫道「2025亞太城春節聯歡晚會」。（圖／翻自《香港01》）

由於近期傳出許多中國人到泰國工作或旅遊，被拐入緬甸詐騙園區，因此中方進一步向泰緬兩國施壓。泰國也宣布自本月5日早上9時起，切斷5個詐騙園區所在地點的電力供應，其中就包括妙瓦迪與大其力「KK園區」。泰國政府指出，詐騙使泰國蒙受巨大損失，單日高達泰銖8千萬元（約新台幣8320萬元），因此泰國政府決議對泰緬邊境祭出斷網、斷電和斷油措施。



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