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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平會見泰國總理貝東塔　對泰打詐行動表達讚賞之意

▲大陸國家主席習近平與泰國總理貝東塔會面。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平與泰國總理貝東塔會面。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨（5）日前往大陸訪問，並於今（6）日與大陸國家主席習近平會面。據了解，泰國在疫後一直是大陸遊客出遊首選，然而但在「王星事件」爆發後，大陸民眾對泰國旅遊的信心暴跌，而貝東塔也採取多項積極作為以重振旅遊信心，在出訪時祭出對泰緬邊境緬甸一方斷電的的動作，對外界宣示打詐的決心。

▲泰國總理被貝東塔訪問大陸，在人民大會堂前俏皮地擺出愛心手勢。（圖／翻攝微博泰國網）

▲泰國總理被貝東塔訪問大陸，在出發前俏皮地擺出愛心手勢。（圖／翻攝微博泰國網，下同）

習近平在會見時提到，今（2025）年是中泰建交50週年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實，「中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。」

貝東塔則表示，泰國願與中國和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪，「中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願同中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。」

▲泰國總理被貝東塔訪問大陸，在人民大會堂前俏皮地擺出愛心手勢。（圖／翻攝微博泰國網）

據悉，貝東塔自己也曾是電詐被害者，詐騙犯利用AI技術模擬東協某國領導人的聲音，想利用「國家」名義騙貝東塔「捐款」支持，差點就讓貝東塔上當。

貝東塔此行出發前便作出指示，要求對泰緬邊境地區實施斷電措施，劍指電信詐騙集團在緬甸方猖獗的行為。

此外，貝東塔也將於此次出訪期間與大陸簽下至少14項的合作備忘錄（MOU），包括中泰合作開發高鐵系統第二階段項目的決議及與寮國高鐵系統延伸至泰國的相關計劃等。

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