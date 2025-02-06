應召站進駐飯店！小姐集體下體醫美誘老司機　還有妖豔變性人

▲台南市警五分局破獲大型外籍女子應召站，動用大批警力戒護帶回警局偵辦。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局破獲一處藏身舊飯店的應召站，查獲帶回15名外籍應召女、6名嫖客依法送辦，其中最令查緝員警印象深刻的是1名泰國變性人，外貌長得清麗脫俗、令人驚艷。

台南市警五分局日前接獲情資，在北區某家舊式飯店，提供房間供色情應召集團媒介外籍人士賣淫，五分局蒐證後5日會同市警局行政科進行搜索，查獲飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，查獲賣淫外籍人士15名，嫖客6名。

現場查扣賣淫所得新台幣69萬4700元、媒介賣淫所得16萬300元、保險套數百枚、潤滑油一批、漱口水一批、監視器主機、聯繫用手機等物，警方查出該應召集團均是利用網路社群刊登相關應召訊息，由嫖客透過平台聯絡性交易，嫖客加入其指定之LINE帳號，約定時間後，要求嫖客自行進入飯店，搭乘電梯直接進入指定之房間，賣淫之外籍人士即在房間內等候，收取費用後便與嫖客進行性交易，完事後嫖客即逕行離去，過程集團成員皆未出面，以此規避警方查緝；性交易價碼每半小時2000元，可以加時到3000元，如價格談妥即可約到飯店進行性交易。

警方5日由偵查隊隊長帶班，出動警力計達41人，一進入飯店隨即控制櫃台人員，並採分組分層搜索方式，遇有拒絕開門情形，即強力破門查緝，現場查獲飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，另有賣淫外籍人士15名，分為泰國、越南、緬甸及印尼籍，其中8名逾期居留，正在進行性交易之嫖客6名，現場查扣賣淫所得新台幣69萬4700元、媒介賣淫所得16萬300元、保險套數百枚、潤滑油一批、漱口水一批、監視器主機、犯罪聯繫用手機等物，全案詢後將飯店負責人依違反妨害風化罪及人口販運防制法移請台南地檢署偵辦。

據了解，被查獲的15名應召女子大多以觀光名義入境，經應召集團安排到台南賣淫，令警方印象最深刻的，是其中有1名泰國籍變性人，長得清麗脫俗，外貌出眾，可說是艷蓋群芳，戴上太陽眼鏡更像名星。此外，還有多名女子有做下體醫美整型，以取悅客人，目前15名賣淫女子均送請移民署台南市專勤隊辦理收容。