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「斷電打詐騙」沒用？緬甸改跟寮國買電　泰媒：幾乎沒影響

▲▼緬甸苗瓦迪（Myawaddy）第一座泰緬友誼大橋附近的一個檢查哨站。苗瓦迪正是KK園區（Shwe Kokko）所在地。（圖／達志影像／美聯社）

▲苗瓦迪「第一座泰緬友誼大橋」附近的檢查哨站。苗瓦迪正是KK園區所在地。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

泰國5日切斷緬甸境內多地的電力供應，包含KK園區（Shwe Kokko）所在的苗瓦迪地區（Myawaddy），企圖打擊詐騙集團。但根據消息人士與居民說法，此舉影響可能相當有限，因為詐騙集團早已準備好備用發電機與太陽能系統，地方政府甚至改跟寮國採買電力供應。

中國演員王星上月前往泰國試鏡，卻在泰緬邊境失聯，竟是遭綁架至緬甸、淪為豬仔。在北京施壓之下，泰國5日上午切斷了苗瓦迪、帕亞通祖（Payathongzu）、大其力（Tachileik）等5座緬甸邊境城鎮的電力供應。

泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，國家電網控制中心向緬甸提供跨境電力，每年賺取大約6億泰銖，但與每年6000億泰銖的總收入相比，只是一筆很小的數目。如果緬甸正式承諾，將阻止詐騙中心獲取泰國電力，就可以恢復供應，但被問及斷電是否能夠有效打擊詐騙集團時，他拒絕評論。

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側，眺望緬甸苗瓦迪的KK園區。（圖／路透）

《曼谷郵報》、《泰國頭條新聞》報導，雖然緬甸邊境城鎮遭受一定影響，但部分人士對於打擊詐騙的成效，抱持懷疑態度。

大其力計畫與寮國購買電力，應對泰方措施。據悉，當地電力供應「幾乎未受影響」，被斷電2小時之後，已經恢復至70、80%，晚間恢復至100%。居民早已準備好發電機跟太陽能板，不過由於人們紛紛囤油，油價幾乎翻倍。

KK園區所在的苗瓦迪，跨境商業活動依然照常進行，當地居民也紛紛開始囤油。

帕亞通祖油價持續飆升，一些娛樂場所歇業，但中資賭場及娛樂場所影響有限，因為這些地方都有備用發電機。3大電信公司仍持續提供手機訊號，確保通訊不會中斷。不過，斷電不久之後，10多名泰籍賭場員工開始收拾行李，準備返國。

KK園區斷電！中國施壓打詐騙　泰國切斷「緬甸邊境5地」電力

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