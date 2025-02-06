習近平見泰國總理　將加強司法合作、打擊電詐

▲習近平在北京會見貝東塔。（圖／翻攝自新華社，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平今（6）日在北京會見來訪的泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）。習近平讚賞泰國採取有力措施打擊網賭電詐，強調雙方要繼續加強執法安全和司法合作；貝東塔則說，泰國堅定奉行一個中國政策，願與中方和其他鄰國加強執法合作，打擊網賭電詐等跨境犯罪。

大陸演員王星1月初在泰國被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區事件，引發大陸民眾對赴泰旅遊的安全產生疑慮。貝東塔先前曾親自錄製影片，表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回大陸遊客前往泰國旅遊的信心。

習近平於會見時指出，中泰建交半個世紀以來，兩國始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，雙方要推動中泰命運共同體建設走深走實。

習近平強調，面對百年未有之大變局，中泰雙方要鞏固戰略互信，堅定相互支持，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。

習近平指出，中方願與泰方對接發展戰略，拓展互利合作，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中寮泰聯通發展構想早日取得更多成果；深化數位經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

習近平說，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

習近平表示，中方支持泰國擔任瀾湄合作共同主席，祝賀泰國成為金磚夥伴國，願與泰方密切溝通協作，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，增進全球南方團結合作。

據新華社引述，貝東塔表示，泰方堅定奉行一個中國政策，期待與中方一道，加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作，促進人文交流、民心相通。

貝東塔強調，泰方願與中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電詐等跨境犯罪。她稱，中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願與中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。