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去年41萬菲律賓旅客來台　觀光署號召29業者前進搶客

▲▼入境人潮多，桃機呼籲旅客確認行李特徵勿錯拿。（圖／桃園機場提供）

▲去年1到11月有超過41.5萬名菲律賓旅客來台。（示意圖／桃園機場提供）

記者李姿慧／台北報導

今年叩關千萬國際旅客來台，觀光署號召29個觀光業者明天(7日)前進菲律賓旅展搶客，觀光署表示，菲律賓去年1月到11月有41.5萬國際旅客來台，躍升東南亞第一大旅客來源國，穩健成長，為持續爭取菲律賓旅客來台，除菲律賓旅展外，還將辦理兩場台灣觀光推廣會。

菲律賓來台旅遊正夯，2024年1至11月來台已達41萬5,635人次，躍升為東南亞第一大旅客來源國、現居全球第五位，成長力道穩健。為強化台、菲觀光產業交易平台，交通部觀光署組團參加菲律賓旅展，號召公協會、旅行社、飯店及主題樂園共21個單位29名業者，2月7日至9日前進菲律賓TTE國際旅展。

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旅展台灣館現場安排台灣觀光雙代言人–菲律賓千萬粉絲數女星加比加西亞Gabbi Garcia及名模卡里爾拉莫斯Khalil Ramos親臨台灣館，百萬YouTuber–The Poor Traveler及單車旅遊網紅Xzar Lim也將分享台灣魅力，民眾亦可品嚐台灣傳統豆花、欣賞原住民演出、體驗絹印春聯及紅包袋、彩繪獅頭吊飾。

觀光署表示，菲律賓旅客現在來台灣旅遊可享多重優惠，不僅享有免簽證，還可預先上網登記參加「遊台灣金福氣」抽獎活動，航班表定在2025年6月30日前抵達台灣的外籍旅客有機會抽中新台幣5,000元消費金。購買來台旅遊行程滿2萬比索 (PHP)可參加台北-馬尼拉來回機票抽獎。

觀光署表示，除組團參加菲律賓旅展，亦將於2月10日及11日在首都馬尼拉及克拉克經濟特區辦理2場台灣觀光推廣會，預計邀請超過百位菲律賓旅遊業者、航空公司及主流媒體參加，將在蛇年新春推升來台新熱潮。

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旅遊觀光菲律賓台灣推廣

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