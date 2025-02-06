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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚北市府支援政院手語翻譯　藍發言人：證明錢就該給地方為民服務

▲▼國民黨發言人楊智伃評論「行政院手語老師事件」。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

▲國民黨發言人楊智伃評論「行政院手語老師事件」。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）

記者郭運興／台北報導

行政院日前稱新傳處預算遭在野黨大砍，因此記者會無法聘用手語老師，引起議論。行政院今（6日）召開記者會時卻有手語老師出席，原來是已經向北市府緊急申請手語服務。對此，國民黨發言人楊智伃表示，今天行政院終於在國民黨的「教育」之下，學乖了，手語翻譯強勢回歸，事實證明納稅錢就該給地方好好為民服務，才不會讓中央沒事就一哭二鬧三情勒。

楊智伃表示，上一次行政院記者會，取消手語翻譯並謊稱，是因為藍白刪預算，被國民黨打臉，若真心照護弱勢族群，明明就有可以申請的資源與管道，而今天行政院終於在國民黨的「教育」之下，學乖了，這次的記者會手語翻譯為北市聽語障溝通服務提供。

楊智伃指出，而北市府的回應超霸氣超到位「行政單位在預算安排上，以弱勢族群需求為優先本來就是政府該做的事，市府會全力以赴」。

楊智伃批評，行政院114年預算還是創歷年新高，結果行政院先刪手語翻譯，還要帶頭情緒勒索全民，像土匪一樣強要所有的納稅錢。

最後，楊智伃強調，感謝蔣萬安市長帶領的北市府，持續為民眾提供穩定優質的手語翻譯服務，而行政院演的這齣情勒鬧劇，更證明了財劃法的重要性，把錢好好給地方服務民眾，才不會讓中央沒事就一哭二鬧三情勒。

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