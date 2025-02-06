政院發函問北市府「媒體稱有手語翻譯」　柳采葳酸：不會上網查？

▲國民黨台北市議員柳采葳。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

行政院新聞傳播處今年編列新台幣5000萬元預算，遭立院藍白黨團聯手全數刪除，因此終止手語翻譯案合約。行政院今（6日）召開院會，只見手語老師回來了，原來是向北市府緊急申請服務；但國民黨台北市議員柳采葳爆料，行政院發函北市府不斷寫「媒體表示」、「媒體報導」詢問有無手語翻譯服務，質疑執政黨看報紙治國，「不會上網查嗎？」

柳采葳6日下午表示，行政院在開工第一天就發函給台北市政府，但公文滿滿政治語言，完全突顯出行政院就只想政治鬥爭。

柳采葳公布行政院發函給北市府的公文內容，提及裡面不斷寫「貴府社會局向媒體表示」、「請貴府確認是否可依媒體報導所載提供手語翻譯服務」，難道現在整個執政黨是看報紙治國嗎？民進黨沒有台北市議員嗎？行政院的工作人員不會上北市府網站查嗎？這真的不是笨就是刻意擺爛。

柳采葳指出，行政院開工第一週就開始看報紙治國、坑地方政府，這樣的執政黨真的很難堪，而行政院身為全國最高行政機關，竟無法在國會捍衛自家預算、無法向立委合理說明預算用途，導致預算被刪除，還不知改進，看報紙想要北市府提供手語翻譯服務，「請問政院還要讓自己多難看？」

▼針對申請手語翻譯部分，行政院發函給台北市政府稱「貴府社會局向媒體表示」等言論，使國民黨台北市議員柳采葳質疑政院笨或刻意擺爛。（圖／柳采葳提供）