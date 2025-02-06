盧秀燕回立院娘家推新丁粄節　 韓國瑜笑：柯建銘該吃2個

▲韓國瑜、江啟臣、盧秀燕出席東勢新丁粄節。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

為迎接即將到來的2025台中東勢新丁粄節，台中市長盧秀燕今（6日）特別回娘家到立法院舉行記者會，立法院院長韓國瑜、副院長江啟臣也都親自出席。韓國瑜在致詞時又金句連連，他表示，新丁粄節代表生兒育女，是生命的象徵，「最該吃的委員是柯建銘，而且要吃兩個，因為他暴戾之氣太重，希望他吃了以後老婆懷孕，可以降低怒氣、變得更祥和」。

2025台中東勢新丁粄節記者會今日在立法院舉行，韓國瑜致詞時提到，剛剛盧秀燕說6年多來第一次回娘家，他想到一句古詩，「青山依舊在，幾度夕陽紅」，送給盧秀燕「立法院依舊在，盧秀燕越來越紅」。語畢後全場歡呼鼓掌。

韓國瑜提到，客家文化幾千年淵遠流傳，長期沒有被重視、被忽視，客家文化點點滴滴都有文化，新丁粄節盧秀燕介紹生兒育女，代表生命的象徵，訂在大年初15，就是春天代表生命力，他覺得客家文化非常有道理。

韓國瑜說，有人問他秦始皇跟唐太宗誰講客家話，他答不出來，可是他知道，唐詩三百首，用客家話都押韻，顯然唐朝客家話是顯學，否則每首唐詩都可以用客家話唱出來，盧秀燕這次回立法院，推廣台中東勢新丁粄節有他的道理，希望大家一起重視客家文化。

話鋒一轉，韓國瑜笑說，紅龜吃下去，吃龜型會生男、桃型會生女，「委員最需要吃的是柯建銘，他現在暴戾之氣太重，希望他吃兩個，老婆懷孕可以降低更祥和，希望柯總召可以吃兩個」。

