轟民進黨寄生政院聯合服務中心　陳智菡：年燒四千萬成酬庸安養院

▲陳智菡批評行政院聯合服務中心是民進黨酬庸安養院。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者郭運興／台北報導

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧4日貼出公告，內容為「因本中心114年度預算被立院刪減99%，只剩七萬餘元，故所有服務業務將受嚴重影響，可能面臨延宕或停擺」。對此，立院民眾黨團主任陳智菡則批評，行政院聯合服務中心已經黨政不分、遭民進黨前立委、議員、黨部主委寄生，年燒四千萬，根本是民進黨酬庸安養院，中部鄉親要辦護照，請直接到外交部中部辦事處，他們才有在辦護照，不要被側翼帶風向，跑錯地方、會碰到詐騙集團喔。



陳智菡表示，15年前，民進黨立委陳亭妃大力質疑，行政院在全國各地的聯合服務中心，是酬庸、盲腸廢物單位；15年後，民進黨執政，繼續爽用聯合服務中心當酬庸安養院。

陳智菡表示，最近聯合服務中心發生超詭異的「宇宙大爆炸 」，原本沒有提供的服務，預算被刪後突然生出來！謝謝民進黨幫忙在野黨證明，聯合服務中心預算真的該砍，砍的真好！

陳智菡指出，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧貼出公告，說該中心預算遭砍，就不能安排農水路會勘；沒有電話費，不能聯繫機關、接受陳情為民服務。側翼跟進瞎扯，說以後中部不能辦護照了。

▼行政院聯合服務中心公告。（圖／翻攝自Facebook／吳音寧）

陳智菡再指，來！讓大家看看「行政院中部聯合服務中心-交通觀光業務(交通組)」到底在做什麼？第1「協調」公共工程建設相關事宜。第2「協調」海空鐵公路業務及觀光旅遊等事宜。第3「協調」經濟部水利署河川建設工程事宜。第4「協調」行政院環保署業務事宜。第5.受理民眾交通陳情道路工程、景觀、養護相關事宜。第6.提供交通相關業務之資訊、諮詢服務。第7.辦理中台灣觀光旅遊共同行銷案（這不是交通部交通局的業務）。

陳智菡直言，這些空泛的內容、各種協調、受理陳情、喬事，就是沒有申辦護照。而這些「服務」不就是立委、地方民代、地方政府、或中央駐點辦事處的業務嗎？行政院為何花大錢、疊床架屋，增加國家行政成本與人事負擔？

接著，陳智菡指出，酬庸養人，就是最好的理由。大家再來看看行政院各區聯合服務中心人員介紹，中部執行長莊競程是前民進黨立委、副執行長吳音寧是民進黨立委落選人、副執行長李貴富是民進黨苗栗縣黨部主委、雲嘉南區執行長劉米山是前民進黨台南市議員、副執行長陳怡帆是前民進黨中央黨部社會運動部副主任、南部執行長許乃文是陳菊擔任高雄市長時的機要秘書、副執行長陳文亮是民進黨屏東縣黨部執行長。

陳智菡批評，民進黨黨務人士直接寄生行政院、黨政不分，被發現了還無恥不知檢討、氣到跳腳瘋狂造謠，造謠的失智列車已全面加速，請大家睜大眼睛，幫忙把這篇文傳給在中部的朋友，別被失速列車撞上波及！

最後，陳智菡強調，中部的鄉親要辦護照，請直接到台中市南屯區黎明路2段503號1樓的外交部中部辦事處，他們才有在辦護照，不要被側翼帶風向，跑錯地方、會碰到詐騙集團喔。

▼立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）