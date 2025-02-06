台南應召集團超豪氣「包下整間飯店」接客　警破門逮15賣淫女

記者林東良／台南報導

台南市警五分局日前接獲情資，在北區某一舊式飯店，疑似提供房間供色情應召集團媒介外籍人士從事賣淫工作，五分局蒐證後向台南地檢署及台南法院聲請搜索票，於5日會同市警局行政科共同執行搜索，查獲飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，查獲賣淫外籍人士15名，嫖客6名。

▲台南市警五分局在1處舊式飯店，破獲提供房間供色情應召集團媒介外籍人士從事賣淫工作，查獲賣淫外籍人士15名，嫖客6名，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場查扣賣淫所得新台幣69萬4700元、媒介賣淫所得16萬300元、保險套數百枚、潤滑油一批、漱口水一批、監視器主機、聯繫用手機等物。

市警五分局副分局長陳柏宇指出，市警五分局長洪宏榮為維護治安，特組成專案小組要求深入追查掃除轄內治安死角，員警蒐證時發現該賣淫集團係透過網路散布性交易訊息，嫖客加入其指定之LINE帳號，約定時間後，要求嫖客自行進入飯店，搭乘電梯直接進入指定之房間，賣淫之外籍人士即在房間內等候，收取費用後便與嫖客進行性交易，完事後嫖客即逕行離去，過程集團成員皆未出面，以此規避警方查緝。

專案小組蒐證齊全後，向台南地方檢察署及法院聲請搜索票獲核發，由偵查隊隊長帶班，出動警力計達41人，一進入飯店隨即控制櫃台人員，並採分組分層搜索方式，遇有拒絕開門情形，即強力破門查緝，現場查獲飯店負責人意圖營利提供場所供人性交易，另有賣淫外籍人士15名，分為泰國、越南、緬甸及印尼籍，其中8名逾期居留，正在進行性交易之嫖客6名，現場查扣賣淫所得新台幣69萬4700元、媒介賣淫所得16萬300元、保險套數百枚、潤滑油一批、漱口水一批、監視器主機。

警方偵訊後將飯店負責人依違反妨害風化罪及人口販運防制法移請台南地檢署偵辦，賣淫外籍人士則送請移民署專勤隊辦理收容，另將持續溯源追查該賣淫集團成員。

五分局指出，遵從市警局長林國清指示，對於檢舉色情行業務必深入查處取締掃蕩，針對該飯店涉嫌違法部分，將以第三方警政方式，報請市政府執行聯合稽查，運用行政力量加強查察；第五分局除查緝轄內各類刑案外，也積極取締色情犯罪及境外人口販運之不法勞力剝削行為，將持續針對轄內可疑色情場所，進行強力掃蕩及取締，使違法業者無法繼續營業，以淨化府城治安環境。