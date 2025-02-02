　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

▲台南孕婦落紅破水及陣痛急送醫生產，市警二分局接獲徐姓丈夫請求，急開道速到醫院助就醫生產母子平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南孕婦落紅破水及陣痛急送醫生產，市警二分局接獲徐姓丈夫請求，急開道速到醫院助就醫生產母子平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名孕婦1日中午子宮急速收縮、落紅破水及陣痛，徐姓丈夫開車載妻子欲前往新樓醫院生產，沒想到春節期間車多擁擠，怕塞在車陣動彈不得，途中看到巡邏員警緊急攔車求助，員警獲知立刻以警用巡邏機車開道護送，原需15分鐘路程，只花5分鐘就趕到醫院，孕婦順利產下1子，徐姓丈夫很感激員警的大力協助。

市警二分局民權派出所警員郭均棠，1日中午12時許巡邏行經成功路停等紅燈時，突然有1名徐姓男子著急地按喇叭並搖下車窗向員警揮手求助，直喊：「警察先生，我老婆要生了，要去新樓醫院，拜託幫忙開道！」，徐男說因春節期間車多擁擠，怕會塞在車陣中動彈不得。警員郭均棠為爭取送醫時間，除通報勤務指揮中心外，隨即開啟巡邏機車警示燈、鳴警報器開道，當時依車流預估需要約15分鐘車程，經員警開道後只花5分鐘，將徐姓男子的妻子順利護送到醫院生產。

▲台南孕婦落紅破水及陣痛急送醫生產，市警二分局接獲徐姓丈夫請求，急開道速到醫院助就醫生產母子平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

33歲徐姓男子表示，妻子懷第1胎，目前已懷孕38週許，原本離預產期還有約2週的時間，但1日中午突然落紅破水及陣痛，還好警察即時協助開道救援，幫助小生命順利誕生，母子平安。

市警二分局表示，為民服務是身為警察的職責，員警只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助之民眾，略盡綿薄心力，能協助守護新生命平安誕生，警察也跟家屬一樣充滿喜悅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第3次飛日本過年！　他今年失望「對台人友善程度降了」
陸屁孩鞭炮炸翻「整排豪車」至少賠2600萬　爸爸慘賣房
殺人時序曝！狠心工頭推小工下樓　見還有氣息補5刀
恐怖命案！29歲男被父母弟「挖喉窒息亡」　判決出爐
上節目被曾國城拍臉！　陳晨威回應了：真的沒有什麼
報復川普！加拿大宣布：對1550億美元美國商品加徵25%關稅
一階段達標！民團明起送出連署書　至少26藍委面臨罷免

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

及早防範　中市農業局呼籲2／3起啟動區域整合防治荔枝椿象

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

妻女均過世...屏東95歲翁騎機車買菜迷路　內埔警伸援手

快訊／台南安南區民宅火警　2樓冒出火煙

金門初四晚間停電「804戶受影響」！台電：喜鵲築巢導致

土城中華陸橋功成身退　新北持續推動人行陸橋減量

蛇年迎新走春！新北推薦3處賞櫻景點　感受粉色春日浪漫

大年初四迎財神　侯友宜赴八里、林口參拜發福袋

林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

及早防範　中市農業局呼籲2／3起啟動區域整合防治荔枝椿象

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體　王正坤：預防血管栓塞

妻女均過世...屏東95歲翁騎機車買菜迷路　內埔警伸援手

快訊／台南安南區民宅火警　2樓冒出火煙

金門初四晚間停電「804戶受影響」！台電：喜鵲築巢導致

土城中華陸橋功成身退　新北持續推動人行陸橋減量

蛇年迎新走春！新北推薦3處賞櫻景點　感受粉色春日浪漫

大年初四迎財神　侯友宜赴八里、林口參拜發福袋

林本源園邸古蹟賀歲慶元宵　易經流年、版畫捏麵手作樂新春

過年休完9天「下周地獄連上6天班」　他卻無法請假：真的很不爽

陌生人突然上門「帶行李要住進來」　女驚嚇發現住家被PO網出租

換隊前已先穿「猿」衣？呂詠臻笑回：平常訓練穿的

第3次飛日本過年！他今年失望「對台人友善程度降了」竟爆共鳴

任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

初四高雄街頭驚見「磚頭雨」！男從樓頂亂丟　雲梯車出動救援

全日空螺旋槳機降落福島　不慎「擦撞空橋」！札幌航班立刻停飛

強烈冷氣團直衝「開工日超濕冷」　連凍3天最低探8度

南港北雲餐廳疑食物中毒「就醫翻倍增至30人」　初二用餐占最多

台灣12強奪冠！古久保健二感受衝擊　驚訝韓國打者怎麼變小隻

24hrs不打烊！屏東潮州年街市集湧30萬人　警開574張違停紅單

地方熱門新聞

左營高鐵站「抓違停」！5處科技執法設置點曝

金門初四晚間停電　台電：喜鵲築巢導致

快訊／台南安南民宅火警2樓冒出火煙

大林慈升格濟嘉義地區唯一準醫學中心　

油車坑集水區治理兼顧生態使九九峰生意盎然

大甲鎮瀾宮國運籤抽中「中下籤」

快訊／台南關廟區養雞場空雞舍傳火警幸無傷亡

臺灣港群營收與貨量雙締佳績

空勤直升機今早救回2男女山友

科工館「印象派光影展」　一秒跌入莫內睡蓮池

法國IMCAS世界美容醫學大會歐美推數位看診軟體預防血管栓塞

嘉義鹿草元宵活動「放火馬」登場　

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　

高雄往返旗津有新船搭！

更多熱門

相關新聞

曾之喬懷孕認壓力大「怎可能都很開心」

曾之喬懷孕認壓力大「怎可能都很開心」

曾之喬在2020年嫁給男星辰亦儒，結婚4年後，於去年8月宣布懷孕喜訊。她1日在社群曬出孕肚照分享近況，同時也吐露了身為孕婦的不開心，坦言某些關心與叮嚀反倒成為了壓力。

母子看電影「霸佔別人位」　全場300人退票

母子看電影「霸佔別人位」　全場300人退票

唸完紅包祝福　天使兒「1反應」全場感動

唸完紅包祝福　天使兒「1反應」全場感動

助中國孕婦赴美產子拿公民權　加州女被判刑

助中國孕婦赴美產子拿公民權　加州女被判刑

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

台積電：晶圓廠今天可大致復原　嘉義地震影響可控

關鍵字：

孕婦落紅破水陣痛南警到院母子生產

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

蔡其昌夫妻走春照破2萬讚！　老婆氣質美擄獲網友

初五迎財神！拜拜時間、流程一次看

塞車憋7小時！「爸尿不出、媽血尿發炎」送急診　醫曝恐怖後果

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

費城小飛機墜毀　美4天摔4機已73死

綠營：13選區第一階段罷免連署達標！

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

更多

最夯影音

更多

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面