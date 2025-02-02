孕婦落紅破水及陣痛　南警急開道速到院助就醫生產母子平安

▲台南孕婦落紅破水及陣痛急送醫生產，市警二分局接獲徐姓丈夫請求，急開道速到醫院助就醫生產母子平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南1名孕婦1日中午子宮急速收縮、落紅破水及陣痛，徐姓丈夫開車載妻子欲前往新樓醫院生產，沒想到春節期間車多擁擠，怕塞在車陣動彈不得，途中看到巡邏員警緊急攔車求助，員警獲知立刻以警用巡邏機車開道護送，原需15分鐘路程，只花5分鐘就趕到醫院，孕婦順利產下1子，徐姓丈夫很感激員警的大力協助。

市警二分局民權派出所警員郭均棠，1日中午12時許巡邏行經成功路停等紅燈時，突然有1名徐姓男子著急地按喇叭並搖下車窗向員警揮手求助，直喊：「警察先生，我老婆要生了，要去新樓醫院，拜託幫忙開道！」，徐男說因春節期間車多擁擠，怕會塞在車陣中動彈不得。警員郭均棠為爭取送醫時間，除通報勤務指揮中心外，隨即開啟巡邏機車警示燈、鳴警報器開道，當時依車流預估需要約15分鐘車程，經員警開道後只花5分鐘，將徐姓男子的妻子順利護送到醫院生產。

33歲徐姓男子表示，妻子懷第1胎，目前已懷孕38週許，原本離預產期還有約2週的時間，但1日中午突然落紅破水及陣痛，還好警察即時協助開道救援，幫助小生命順利誕生，母子平安。

市警二分局表示，為民服務是身為警察的職責，員警只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助之民眾，略盡綿薄心力，能協助守護新生命平安誕生，警察也跟家屬一樣充滿喜悅。