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偵查隊長跑步發現可疑　南警查獲鐵皮屋內「妞妞」職業賭場

▲台南市警三分局深夜與保警大隊霹靂小組，持搜索票前往安南區仁安路一處鐵皮屋進行查緝，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，帶回許姓負責人及賭客共計22人依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警三分局深夜與保警大隊霹靂小組，持搜索票前往安南區仁安路一處鐵皮屋進行查緝，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，帶回許姓負責人及賭客共計22人依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警三分局於22日深夜10時許，與保警大隊霹靂小組，持搜索票前往安南區仁安路一處鐵皮屋進行查緝，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，查扣賭資1萬5千元、抽頭金1萬元、撲克牌8副及骰子等證物，並帶回許姓負責人及賭客共計22人，全案訊後許嫌依賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依社維法裁罰。

▲台南市警三分局深夜與保警大隊霹靂小組，持搜索票前往安南區仁安路一處鐵皮屋進行查緝，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，帶回許姓負責人及賭客共計22人依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經了解，市警三分局偵查隊隊長林威廷，下班後都有慢跑運動的習慣，日前在轄區周邊慢跑途中，發現仁安路上某一鐵皮屋，平時均鐵門深鎖無人出入，近期卻在晚上至深夜時段，卻人車異常頻繁進出，研判疑似有從事不法情事，即派員加強對該處所進行蒐證，經掌握相關事證後，向台南地院聲請搜索票，見時機成熟，於22日深夜進行攻堅查緝，破門時數名賭客見狀欲脫逃，惟遭屋外埋伏員警一一逮獲，紛紛直呼運氣真的有夠差。

▲台南市警三分局深夜與保警大隊霹靂小組，持搜索票前往安南區仁安路一處鐵皮屋進行查緝，當場查獲俗稱「妞妞」職業賭場，帶回許姓負責人及賭客共計22人依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警三分局表示，流動性職業賭場常會趁春節期間伺機而起，並選擇偏僻廠房、工寮或鐵皮屋等處來規避查緝，而賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，引發負面問題，助長犯罪孳生，影響社會治安甚鉅。

而此賭場竟敢選在鄰近三分局週邊開賭，挑戰公權力的下場，就是全部遭移送法辦，「春節期間法律無假期」，市警三分局對於轄內職業賭場將持續展現取締決心，以淨化社會治安。

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