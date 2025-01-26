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櫻花妹「赴美賣淫」大賺800萬！　她淚揭真相：曾被偷下春藥

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲日本女子從事海外賣淫4趟賺超過800萬台幣。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

近年來，日本越來越多20至30歲的女性選擇從事海外賣淫活動，有一名女子在2年內前往美國、澳洲賣淫，大賺3650萬日圓（約台幣803萬元），但高報酬的背後也隱藏著許多危險，因為她就曾遭美國顧客偷下春藥，當場失去意識。

根據《弁護士ドットコムニュース》報導，化名阿亞（アヤ）的20多歲女子在2022至2024年間，曾經四度前往美國、澳洲從事賣淫活動，最長曾待2個半月，總共賺進3650萬日圓，而她選擇前往海外賣淫的原因是，這些錢才足以讓她可以頻繁地前往牛郎店消費。

被問到海外賣淫是否曾遭遇過危險時，阿亞說，「在美國接客時，曾經失去意識，醒來後發現自己躺在床上，當時的客人說他使用了『春藥』，應該是因為這個原因。」她推測，所謂的春藥應該是合成毒品，對方將其塗抹在保險套上，阿亞的身體直接吸收了這些成分，導致意識模糊。

▲風俗店,買春,賣淫,賣春,嫖客,紅燈區,色情,性專區。（圖／視覺中國）

▲日本越來越多20至30歲的女性選擇從事海外賣淫活動。（圖／視覺中國）

在日本的風俗店中，為了保護從業女性，員工通常會事先排除危險或有違規行為的男性進入消費，但想要在海外維持這樣的「日本標準」幾乎是不可能的，「一個最多只待1個月的日本女性，你覺得美國的店家會特意去保護她嗎？如果對男性客人要求太多，客人就不會再來，店家優先考慮常客是理所當然的。」

阿亞在2022年春天首次在朋友的介紹下，前往紐約皇后區的中國城法拉盛賣淫，當時她待了2周左右，店家是由一名中國籍老闆和另外2名員工管理，店內共有5至6名20至30歲的女性。除了阿亞以外，其他人都是中國人，而作為唯一的日本人，阿亞在中國男性客人中迅速走紅。

阿亞說，30分鐘的方案是260美元（約台幣8320元），而她可以拿到其中的140美元（約台幣4480元）；較長的60分鐘方案要價400美元（約台幣1.28萬元），她則能拿到260美元，基本上會有其中35％至45％會作為店家和經紀人的抽成。

不過，她在2024年7月再次前往美國時，已經不如以前好賺了，「現在不管到哪裡，都能看到日本女性，已經一點都不稀奇了，甚至還有一些店專門提供日本女性服務。」

阿亞最後表示，海外賣淫的確能賺錢，但並不容易，「像社群媒體宣傳的『輕鬆賺錢』完全是假的，只有有覺悟的女性才能在這個行業裡生存下來。」

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