一日消防員防火防災觀念從小扎根　南消六大和緯分隊寓教於樂

▲南消第六大隊和緯分隊4日配合樂獅大港英語新大港分校辦理「消防員體驗營」，參加冬令營小朋友一同學習消防知識、技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消第六大隊和緯分隊4日配合樂獅大港英語新大港分校辦理「消防員體驗營」，參加冬令營小朋友一同學習消防知識、技能，活動內容包含消防車射水體驗、居家防火基本知識、消防衣著裝、住警器宣導、CPR及AED操作與火場逃生講解，藉由闖關活動，讓學生都能獲取消防相關知識，達到寓教於樂目的。

此次防火宣導目的在於配合市府防火防災宣導政策，使民眾學習防火防災對策，現場教導預防災害發生及在災難中避難逃生，以達到平時就具備消防常識的目的，減少災害所造成的損失。「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」，希望能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局局長李明峯表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，藉由闖關活動與民眾近距離互動，宣導防火教育，落實全民防災教育之目標。

此外，黃偉哲市長鼓勵學童將今日學到的防火知識帶回家，向家人分享，一起建立更安全的生活環境。降低災害發生的風險，共同打造更安全、適合居住的城市。