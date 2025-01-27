普濟殿燈會展現傳統文化之美　南消宣導爆竹煙火安全創優質廟會

▲台南市消防局第六大隊永華分隊於春節期間，特別派員至普濟殿等廟宇進行爆竹煙火安全宣導，提醒民眾遵守相關規範，確保自身與他人安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的台南府城普濟殿燈會近日隆重登場，吸引眾多民眾與遊客前來共襄盛舉，台南市素有「眾神之都」的美譽，擁有全台最多的廟宇與深厚的宗教文化底蘊，普濟殿燈會正是台南廟會文化的重要活動之一，今年以「光影再現．府城新象」為主題，吸引全國民眾一同參與，體驗府城獨特的文化魅力。

台南市政府致力於推動廟會活動的「優質化」，期望在保留傳統文化的同時，增強安全意識與秩序管理。為此，台南市消防局第六大隊永華分隊於春節期間，特別派員至普濟殿等廟宇進行爆竹煙火安全宣導，提醒民眾遵守相關規範，確保自身與他人安全。

消防人員在宣導中強調，民眾應減少施放及避免超量儲存爆竹煙火，以免因儲存不當造成火災隱患；同時，因近年在北區、中西區曾有施放爆竹煙火而釀災之情事，安平區也有漁船曾因此而燒毀，消防局再次提醒除了應選用有合格標示的爆竹煙火做施放，也應遠離可燃物，避免危及公共安全或觸法。

台南市長黃偉哲表示，普濟殿燈會是展現台南廟會文化與傳統藝術的重要平台，也是推動優質廟會的一環。在政府與廟方的共同努力下，燈會不僅傳承了傳統文化，還融入了現代安全管理理念，讓市民與遊客能安心參與、歡樂過節。

消防局長李明峯呼籲民眾，在參與燈會享受節慶氛圍的同時，也要遵守相關安全規範，共同維護公共安全，讓台南的廟會文化成為最美好的城市記憶。