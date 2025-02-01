提安全意識　南消攜手正統鹿耳門聖母廟辦防火、CPR宣導

▲台南消防局第六大隊土城消防分隊於大年初二及初三，在正統鹿耳門聖母廟舉辦防範一氧化碳中毒、防火及CPR宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升民眾防火與急救安全意識，台南消防局第六大隊土城消防分隊於大年初二及初三(1月30、31日)，在正統鹿耳門聖母廟舉辦防範一氧化碳中毒、防火及CPR宣導活動。

此次活動由鹿耳門聖母廟主委鄭深池、副主委陳祈富、代理總幹事林俊憲，以及土城消防分隊分隊長洪育仁共同主持，兩天共吸引超過1000人次的信眾參與。

此次活動除了防火宣導外，副主委陳祈富及代理總幹事林俊憲更親自示範CPR心肺復甦術，讓民眾學習正確的急救步驟，提高應對突發狀況的能力。消防隊員也現場示範滅火器及防火設備的正確使用方式，並講解常見火災成因及應變措施。此外，活動中特別提醒民眾注意家中電器使用安全，避免因電線老化或使用不當引發火災。

主委鄭深池表示，正統鹿耳門聖母廟長期關心社區安全，希望透過與消防單位的合作，提升大家對防火及急救技能的認識。代理總幹事林俊憲則呼籲信眾，在參拜及日常生活中，都應隨時注意防火細節，並學習基本的急救技巧，以確保自身及周遭人的安全。

消防局局長李明峯則強調，消防與急救安全需要全民參與，希望透過這次宣導，讓更多人了解正確的火場應對方式及急救技巧，以減少災害發生。

台南市長黃偉哲指出，春節期間是家戶團聚與廟會活動最頻繁的時刻，確保防火與急救安全至關重要。感謝正統鹿耳門聖母廟與土城消防分隊共同推動此類宣導活動，並強調市府將持續與各單位合作，提升市民的防災與急救意識，共同打造更安全的城市環境。

本次活動不僅讓參與者學習到寶貴的防火與急救知識，還設置了有獎問答環節、發放宣導品，讓民眾能夠在輕鬆的氛圍中加深印象。未來，正統鹿耳門聖母廟與土城消防分隊將持續推動類似的防災與急救宣導活動，共同打造更安全的生活環境。