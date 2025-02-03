中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

消防局呼籲，校園及宿舍人員應加強防火意識，特別是在冬季使用電器設備時，應確保電線無老化損壞，避免過度用電，並養成隨手關閉電源的習慣，以降低火災發生的風險。

消防局強調，火災的發生往往與人為疏忽有關，無論是在宿舍、家中或工作場所，民眾都應遵循用火用電安全規範，例如：避免使用來路不明或劣質延長線，並定期檢查電線是否破損；電器設備長時間不使用時，應關閉電源，避免過載或短路引發火災；勿讓電暖器、電熱毯等發熱設備靠近易燃物品，並保持適當距離；養成定期測試住家及宿舍內的火災警報器，確保其功能正常運作；勿於宿舍或家中室內吸煙，避免微小火源引發火災。

此外，消防單位將持續加強校園防火宣導，並提醒學生及宿舍住戶熟悉逃生路線，確保在緊急情況發生時能夠迅速應對。防範火災，從日常生活做起，唯有落實安全觀念，才能確保自身及他人的生命財產安全。