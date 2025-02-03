　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步釐清。

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局呼籲，校園及宿舍人員應加強防火意識，特別是在冬季使用電器設備時，應確保電線無老化損壞，避免過度用電，並養成隨手關閉電源的習慣，以降低火災發生的風險。

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局強調，火災的發生往往與人為疏忽有關，無論是在宿舍、家中或工作場所，民眾都應遵循用火用電安全規範，例如：避免使用來路不明或劣質延長線，並定期檢查電線是否破損；電器設備長時間不使用時，應關閉電源，避免過載或短路引發火災；勿讓電暖器、電熱毯等發熱設備靠近易燃物品，並保持適當距離；養成定期測試住家及宿舍內的火災警報器，確保其功能正常運作；勿於宿舍或家中室內吸煙，避免微小火源引發火災。

▲台南市新市區中信科技大學宿舍3日上午發生火警，消防局於上午8時13分接獲報案後，立即派遣消防人員及消防車趕赴現場進行搶救，並於8時40分成功撲滅火勢，所幸未傳出人員傷亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，消防單位將持續加強校園防火宣導，並提醒學生及宿舍住戶熟悉逃生路線，確保在緊急情況發生時能夠迅速應對。防範火災，從日常生活做起，唯有落實安全觀念，才能確保自身及他人的生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠
具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒
大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

富翁曝光！全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬大獎

她連2年抽中汽車遭質疑　屏東內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

新北首場行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

碧潭堰啟用第2年！香魚與毛蟹重返新店溪　新北生態復甦現曙光

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

前妻大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

中信科技大學宿舍發生火警　南消呼籲校方加強用火用電安全

富翁曝光！全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬大獎

她連2年抽中汽車遭質疑　屏東內埔鄉長：會笨到用同一人領獎？

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

新北首場行動治理板橋起跑　侯友宜宣示基礎建設加倍

溪北轉運站啟動BOT招商　新北打造複合式交通樞紐

碧潭堰啟用第2年！香魚與毛蟹重返新店溪　新北生態復甦現曙光

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

《鬼滅 刀匠村篇》舞台劇4月演出　上弦照公開100%還原網讚爆

【這店員太強惹XD】點一份撈麵海底撈員工竟狂跳4首KPOP！

相關新聞

中和公寓竄火發出爆炸聲　勇消搶救1男送醫

中和公寓竄火發出爆炸聲　勇消搶救1男送醫

新北市中和區今天（3日）下午3時許，連城路上一處民宅有火舌竄出，警消抵達，發現有明顯火煙，立即派員布線搶救，逃出的民眾表示，有聽聞鞭炮爆炸聲；警消將火勢熄滅，在屋內並未發現住戶，隨後在其他樓層發現4名住戶，其中一名男子吸入些許濃煙，預防性送醫觀察，起火原因仍待進一步釐清。

英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

南消發表聲明強調義消出勤務必遵守交通規則

南消發表聲明強調義消出勤務必遵守交通規則

即／高雄車站高樓火警　消防灌救搜尋受困者

即／高雄車站高樓火警　消防灌救搜尋受困者

即／中信科大宿舍火警！　21人急逃生

即／中信科大宿舍火警！　21人急逃生

關鍵字：

中信科大宿舍火警南消用火用電安全

讀者迴響

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面