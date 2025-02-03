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南消發表聲明　強調義消出勤協助救災務必遵守交通規則

▲台南市發生義消人員駕車為趕赴救災，涉使用警示燈及警鳴器闖紅燈，並與機車發生車禍違反道路交通管理處罰條例，已由警察局後續查處中。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市發生義消人員駕車為趕赴救災，涉使用警示燈及警鳴器闖紅燈，並與機車發生車禍違反道路交通管理處罰條例，已由警察局後續查處中。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市中西區民生與海安路口發生一件車輛碰撞，係義消人員駕駛自小客車，為趕赴火災現場於途中路口闖紅燈與機車騎士發生擦撞，相關肇事原因尚待調查及釐清，有關自小客車加裝警示燈及警鳴器，違反道路交通管理處罰條例，已由警察局後續查處中。

市長黃偉哲表示，義消人員出勤車輛在行駛過程中，因闖紅燈或擅自加裝警示燈與警報器造成交通事故的情況偶有發生。這不僅影響了義消本身與市民大眾的安全，也對公共道路交通安全構成威脅，已責成消防局針對義消出勤加強宣導及管理，務必提升義消出勤安全並保障市民朋友交通安全。

消防局局長李明峯表示，依據台南市消防局義勇消防人員編組訓練及協勤考核執行要點，義消人員於接獲通知或聞悉災害案件，馳赴災害現場途中，應小心駕駛，不得使用警示燈及鳴警笛，並應遵守道路交通安全規則，不得有超速、 闖紅燈等違規情事，針對此事件消防局已責令通報所屬義消人員，出勤協助救災務必遵守相關法規規定，讓災情能夠得以協助救援，讓市民能夠更安全便是消防局努力的方向。

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