罷免團體已擺攤2周！她揭路易莎「翻臉關鍵」：疑有立委施壓

▲路易莎門市拒政治活動。（圖／翻攝all罷馬-罷免馬文君threads）

記者閔文昱／綜合報導

罷免活動全台烽火，甚至有罷免團體擅自佔用連鎖咖啡店路易莎擺攤連署，不料遭店家勸離，並發布公告「謝絕所有黨派的政治活動」。然而，罷免團體其實早在2周前就在該門市戶外座位區收取連署書，至於為何會突然在4日遭到制止並驅離？政治評論員吳靜怡也透露了關鍵轉折點。

路易莎埔里酒廠門市4日在臉書發出公告，強調「路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動！」但此舉也讓罷免南投縣立委馬文君的公民團體「all罷馬」痛批，他們在該門市戶外座位區收取連署書已經2周，卻突然遭到制止並驅離。

▲路易莎埔里酒廠門市公告。（圖／翻攝路易莎-埔里酒廠門市）

對此，政治評論員吳靜怡在5日的《94要客訴》節目中揭露，從「all罷馬」的說法來看，制止他們的並非路易莎的員工，而是路易莎的房東—埔里酒廠，因為該門市是租借自埔里酒廠，而路易莎原本並無意介入公民團體的活動，但也因埔里酒廠作為房東的介入，讓人懷疑是否有立委背後施壓。

吳靜怡認為，無論是路易莎或埔里酒廠，如果背後有受到壓力，應該透過溝通講清楚，而不是用打臉的方式趕人。不過她也呼籲，網友應保持冷静，切勿激起更多中間選民對青鳥和公民團體的誤會。