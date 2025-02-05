點出罷免案熱絡根本原因　許淑華：徐巧芯被罷免是個人造化

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

公民團體在全台各地發起大罷免行動，幾乎可說是遍地開花，藍綠陣營皆有人選被點名。民進黨台北市議員許淑華今（5日）表示，罷免的連署份數多寡不是她能決定的，一切都是徐巧芯自己的造化；她指出，荒腔走板的問政、散播錯誤消息，讓黨意凌駕民意、推動多項惡法、透過總預算審查癱瘓國家，這些才是罷免連署如此熱絡的根本原因。

許淑華說，罷免徐巧芯的連署份數多寡不是她可以決定的，一切都是徐巧芯自己的造化，徐與其氣急敗壞的抹黑攻擊，不如好好思考，為何公民無畏風雨站上街頭，也要罷免妳。

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許淑華也澄清徐巧芯與國民黨目前的造謠，她指出，國民黨於去年總算之亂時，確實「曾提案凍結疫苗相關預算2.7億」，但受到民意巨大反彈後，才默默撤案。

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「但撤案後依然找了個爛藉口，堅持凍結疫苗相關經費。」許淑華說，國民黨最後用的「藉口」有多爛？他們說，「只看」去年8月為止的數據，執行率不夠高，所以要凍結，但該經費於113年底，明明有依法執行完成100%。

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許淑華指出，從衛福部疾管署疫苗基金預算書可以看出，基金來源包含健康福利捐、公庫撥款收入等。也就是說，公務預算本來就有支應疫苗基金預算，國民黨卻在混淆視聽，在網路上認知作戰，稱公務預算跟疫苗基金預算無關。

許淑華說，現在涂權吉、蘇清泉等藍委也都承認，用上述那個爛理由，凍結「防疫業務－06充實國家疫苗基金－獎補助費－對特種基金之補助」1000萬。

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最後，許淑華表示，她一向尊重公民社會的獨立自主與民主精神，沒有主導發起任何罷免活動，「所以攻擊我，不會讓妳的罷免連署書份數變少，唯一讓公民站上街頭的動力，其實就是妳自己」。

許淑華指出，荒腔走板的問政、四處造謠散播錯誤消息，讓黨意凌駕於民意之上，推動多項惡法、透過總預算審查癱瘓國家，這些才是罷免連署如此熱絡的根本原因，「罷免不是政治鬥爭，而是公民社會對妳的一次不信任投票」。