藍營罷免王世堅喊卡　本人親回：立委本就要受監督「沒我講話的份」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團日前赴中選會遞交第一階段提議書要罷免藍委。藍營也發動反制，地方黨部鎖定民進黨團幹事長吳思瑤外，藍青年軍、自稱「王牌殲滅者」的丁瑀發動罷免綠委王世堅。但國民黨北市黨部主委黃呂錦茹卻喊卡，呼籲藍營支持者不要「動」王世堅，因為只有王世堅反對大罷免。對此，王世堅今（5日）受訪時表示，自己不認識黃呂錦茹，至於被罷免，「我擔任立委本來就要受選民監督，我沒有講話的份跟立場，因為我是被監督的人。」

王世堅今出席民進黨中常會，會後受訪時指出，中常會沒有談大罷免這些事情，主席倒是有提到，對國家最重要的友邦美國，美國作為世界警察主導世界經濟跟秩序，賴清德積極地跟中常委跟從政黨員說明，第一、台灣跟美國有很暢通溝通管道，第二、美國要求台灣做到台積電關稅、對美投資、對美採購等，執政黨有很暢通溝通管道，賴清德也很積極回應。

王世堅透露，對美投資部分，甚至台積電在墨西哥投資都可能回到德州，政府一直密切觀察跟配合，台灣對美台資超過一千億美金，還會適度增加，美國也希望我們採購天然氣跟原油，政府提出相應做法，過去以澳洲跟中東為主，這次有向美國表達善意，去阿拉斯加投資或採購阿拉斯加原油跟天然氣，這些都是密切聯繫的地方。

對於中常會內容，王世堅強調，賴清德針對國家重大議題做探討，關於大罷免隻字未提，自己也不方便答覆。

被黃呂錦茹稱民進黨良心、勸退子弟兵罷免，王世堅僅表示，自己不認識黃呂錦茹，「不知道她講什麼，所以我不曉得怎麼那個回答好不好，對不起。」

媒體也追問，被提罷免是否覺得莫名其妙？王世堅表示，我個人覺得莫名其妙，但我擔任立委、公職本來就要受選民監督，任何民眾有問題要提出，我都是要被監督，「被罷免這件事情上，我沒有講話的份跟立場，因為我是被監督的人。」

