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吳靜怡參加罷免連署遭警跟蹤67分鐘　信義分局長親上火線說明

記者張君豪／台北報導

罷免藍委徐巧芯團體2月1日9時至12時向信義警分局申請在福德路251巷舉辦罷免連署活動，但因當天包含國民黨籍台北市長蔣萬安、立委徐巧芯及其支持者12時到慈惠堂參香，11時30分許，大批徐的支持者到場聲援，信義警分局獲報後，派遣現場員警著制服及騎乘警用機車，分批隨行保護罷免團體離開。信義分局5日下午再度說明當天的過程。

▲▼吳靜怡發文遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）

▲吳靜怡發文遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖／翻攝Threads@gracewooh）

結果卻引發參加罷免連署活動的政治評論家吳靜怡認為，信義分局逾越法律和比例原則，派警員跟蹤監控她，而且從福德路跟到信義區五分埔派出所附近，警員跟隨距離超過2公里，警方說法是保護不同團體避免發生衝突，但吳女認為警方執法過當。

事發後甚至引發網友撻伐，痛批「蔣家威權復辟了？蔣萬安竟然派員警驅趕罷免團體後，還跟蹤罷免團體！志工們感覺到恐懼」；主管警察業務的內政部長劉世芳，今天上節目接受訪問時，主持人問到信義分局派員跟蹤吳靜怡長達67分鐘，並質疑能下指令的就是信義分局長、台北市警局長、台北市長。

▲▼吳靜怡曬出遭員警跟監證據。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo ）

▲吳靜怡曬出遭員警跟監證據。（圖／翻攝自Facebook／Grace Woo ）

劉世芳當時回應「不敢這樣說」，但根據警政署的事後報告，警政署並未下令要這樣處理陳抗活動，僅表示要排除衝突，但這種方式排除，反造成被跟蹤者被騷擾問題；劉世芳認為，「台北市政府、北市警局應對外說明清楚。」

信義警方5日傍晚召開記者會說明：當天執行集會安全維護，為避免意見不同團體發生衝突，才會規畫警隨行保護活動參與者，並以隨行至民眾搭上大眾捷運或開車離轄為度。

警方表示，當天有2批民眾搭車離開後即結束保護。隨行吳靜怡的警員，因吳女持續於信義區繞行，警員本身也沒收到結束勤務命令，才會續尾隨吳女長達67分鐘。

警方強調，派警員隨行當天罷免活動參與者，是為避免不同立場民眾發生衝突，但坦承當天現場指揮官、分局長李憲蒼下達指令未明確，亦未妥適向吳女說明警方隨行是勤務保護作為，導致吳女誤解，勤務明確有疏失，李憲蒼已向北市警局自請處分，會確實檢討改進。

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