不只路易莎！青鳥還喊抵制夜市、餅舖　民眾黨轟：這是更大的民主？

▲民眾黨批評「抵制商家行為」。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，但近日路易莎、基隆夜市、溪州夜市等商家，因為拒絕參與罷免活動遭到青鳥抵制，而二和珍餅舖也因提供位置給罷免綠委的公民宣傳連署，慘遭狂刷一星負評。對此，民眾黨今（5日）表示，現在這股仇恨情緒擴散到民間，百姓跟商家被迫選邊站，連喝咖啡、吃餅都要因仇恨動員受波及，這樣的情緒勒索，難道就是賴總統口中「更大的民主」嗎？

民眾黨指出，「不挺罷免，就要霸凌」？路易莎咖啡某門市，因為拒絕讓罷免團體在店門口突然擺起攤位連署，被轟「妨礙公民權利」遭到綠營網軍出征，並發動抵制。

▼路易莎門市拒政治活動，臉書遭青鳥威脅，想想10萬人消費選擇。（圖／翻攝路易莎咖啡品牌總部臉書）

民眾黨再指，還有台北萬華二和珍餅舖，提供位置給罷免民進黨立委的公民宣傳連署，也慘遭綠營側翼狂刷一星負評。而基隆夜市在門口公告「反對為罷免而罷免」、溪州夜市也宣布「不提供場地連署罷免」，同樣遭到綠營抵制。

▼溪州夜市公告不參與罷免活動，遭到罷免支持者揚言抵制。（圖／翻攝自Facebook／溪州夜市）

民眾黨表示，大家本來期待的執政黨，是選上了之後好好做事，為台灣謀福利，而不是想方設法追殺政敵，還要把不同政黨的聲音都消滅掉。但現在民進黨玩起兩手策略，由公民團體發起罷免，但在後頭出謀策劃，就是要在全台掀起對立，掩蓋執政能力不足的事實。

民眾黨批評，現在這股仇恨情緒擴散到民間，台灣最純樸可愛的風景也被撕裂，百姓跟商家被迫選邊站，連喝咖啡、吃餅都要因為仇恨動員受到波及，這樣的情緒勒索，就是賴政府要給台灣的嗎？

民眾黨質疑，「政治理念不同，就出征抵制」這樣的霸凌文化，難道就是賴總統口中「更大的民主」嗎？放任側翼不斷製造仇恨，把「不跟著民進黨走」的人都當成敵人，難道這就是民進黨要的「Team Taiwan」嗎？

最後，民眾黨強調，只容許一種聲音存在，根本不是民主！台灣民眾黨認同罷免是公民權利，但他們要尊重不同的選擇，包容多元聲音，你喝你的熱拿鐵，我喝我的冰美式，大家的選擇都一樣平等，這才是真正的民主價值，請讓大家好好享受美食，不要逼人選邊站。