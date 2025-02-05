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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問青鳥為罷免案抵制路易莎　柯建銘愣：什麼叫路易莎？

▲▼民進黨團 召開 協尋韓院長 剛開工詐騙集團 又出來了 記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，日前有商家借罷免團體擺攤連署，遭藍白支持者狂刷一星負評，也有罷免團體在路易莎咖啡埔里酒廠門市進行連署收件，遭酒廠人員驅離，事後路易莎貼出「謝絕所有黨派的政治活動」公告，遭到網友出征，雙方戰的不可開交。民進黨團總召柯建銘今（5日）接受媒體聯訪，對於媒體追問路易莎事件，柯建銘則一愣「什麼叫路易莎？」對於大罷免潮，柯指出，最後國民黨所有立委全部會再見，大巨變後，國家重整、期待台灣的國民黨出現，深藍、紅統的國民黨應該壽終正寢。

路易莎4日撤離桌椅，並貼上公告「謝絕所有黨派的政治活動」。影片中，埔里酒廠的廠長表示，酒廠內拒絕所有黨派的政治活動，否則馬文君來詢問，他們也難以交代。出面勸離單純是不想介入任何黨派，只想要中立。

罷免團體則強調，志工在埔里酒廠對面的路易莎室外座位區已運作兩個禮拜了，就是持續點餐，然後在路易莎的桌椅上靜靜等著別人來送件，沒有設立任何看板、也沒用大聲公宣傳。這兩個禮拜店家都未有任何意見。2/3號開工了，兩位分別自稱埔里酒廠、是公務員也是人民公僕的廠長和工會理事長的人就來了，開始大聲主張地是他們的、是酒廠租給路易莎的，說這裡不可從事政黨活動，說會被馬文君追究，並揚言報警處理。

屢次喊話大罷免的民進黨團總召柯建銘今天在民進黨中常會後接受聯訪，他表示，此時此刻是台灣關鍵的時刻，要顧自己的家園很簡單，走出去參加罷免、投票，不用花一毛錢就可以守住自己的家園，228手牽手時還要動員很多人一起來，花很多人力物力，這次都不必，每個人心中都想要捍衛國家，就勢必會水到渠成。

柯建銘預告，最後國民黨所有立委全部會再見，包含不分區，各位看看，這時整個大巨變後，國家重整、期待台灣的國民黨出現，深藍、紅統的國民黨應該壽終正寢。

至於有媒體追問，如何看待路易莎事件？柯建銘則是一愣「什麼叫路易莎？」待媒體解釋原委後，柯建銘表示，這些都是假消息，今年年度代表字叫騙，「看報紙都要顛倒看，國民黨、民眾黨裡面的大鬼小鬼講話，全部講我講的話，竊取我的智慧財產權，東施效顰，把我罵他的話拿來自己講，自尋死路，要把票趕到民進黨來，他們走到最後死路一條，全部下課」。

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