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美籍旅客來台遺失行李　同班機旅客錯拿！航警花半天就搞定

▲美國籍Ｊ姓旅客今年1月間來台旅遊，入境桃園機場時察覺行李箱不翼而飛，航警局調閱監視畫面查出遭同航班旅客誤拿。（圖／航警局提供）

▲美國籍旅客今年1月間來台旅遊，入境桃園機場時察覺行李箱不翼而飛，航警局調閱監視畫面查出遭同航班旅客誤拿。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名美國籍J姓旅客今年1月間來台旅遊時，察覺隨身行李在桃園國際機場遺失，由於行李箱內有重要物品，擔心被不法人士使用，因此向北市警察局報案協尋。北市警察局透過航警局協尋，航警局刑大接獲通報後調閱機場監視畫面，查出疑似同航班旅客誤拿同款式行李箱，經抽絲剝繭後查出行李箱仍位於北市晶華酒店內，航警局刑大人員隨即根據報案人、拾獲人、航空公司與酒店人員提供線索後，順利於半天內尋獲該只行李箱，順利交還J姓旅客，該旅客對於我國航警局於短短半天內迅速尋獲遺失行李箱深表感謝，返國後特別發送郵件表示感謝之意。

▲美國籍Ｊ姓旅客今年1月間來台旅遊，入境桃園機場時察覺行李箱遺失，圖為J男使用同款之行李箱。（示意圖／航警局提供）

▲圖為J男使用同款之行李箱。（示意圖／航警局提供）

航警局指出，今年1月間，J姓旅客旅客向北市某警察分局報案指稱，在桃園國際機場遺失行李，內含價值新台幣2萬元物品，因擔心遭到有心人士不法使用，希望警方協尋，北市警察分局通報航空警察局協尋。

航警局刑事警察大隊偵查員黃皓斌獲報後展開調查，發現J姓旅客之行李因不明原因，為美籍航空公司遺漏託運，當時仍滯留於美國西雅圖國際機場，經J男向航空公司反映後，航空公司於翌日將行李託運至桃園國際機場，未料J男以Apple Airtag追蹤行李動態時，發現行李卻出現於北市晶華酒店內，經北市警方協尋未果後，立即轉報航警局協助追查。

案經航警局刑大向航空公司調閱相關紀錄，得知當日運送J男遺失行李之航班，獲報有一件與J男遺失且外觀、顏色完全相同之行李亦遭旅客反映遺失，但幸運的是，該行李刻被寄送至北市晶華酒店，但行李所有人卻為另一名美籍M姓男子所有，且行李編號與J男遺失之行李並不相符。航警人員使用J男所分享之Aigtag即時定位，位置亦顯示所遺失之行李確實在晶華酒店內。

▲美國籍Ｊ姓旅客今年1月間來台旅遊，入境桃園機場時察覺行李箱遺失，航警局調閱監視畫面查出遭同航班M姓美籍旅客誤拿。（圖／航警局提供）

▲航警局調閱監視畫面查出遭同航班M姓美籍旅客誤拿。（圖／航警局提供）

負責協尋的刑大偵查員黃皓斌鍥而不捨追查，依相關時間序調閱監視錄影畫面，層層過濾逐筆清查所遺失行李之動態後，最終循線追查出同為來台旅遊之M姓美國籍旅客誤拿J男行李，隨後一路前往北市晶華酒店入住。原來2人使用之行李箱均為相同款式，外觀顏色均相同，且2人相同職業、航班，且為同款式行李箱。由於M男因來台旅遊行程緊湊，僅告知航空公司將其遺失之行李寄至酒店即外出展開旅遊行程，還來不及反應需運回誤拿之行李，因而造成J男之不便。

案經航警局刑大員警積極與報案人、拾得人、酒店與航空公司密切聯繫後，於短短半天內解決J男足足擔心2天之遺失行李物歸原主，J男拾回行李後盛讚航警局迅速專業效率大表感謝，特地發送郵件以表達對警方協尋致謝之意。

航警局呼籲，旅客如在桃園機場遺失物品除可撥打「110」報案協尋外，亦可透過桃園國際機場第二航廈入境大廳北側處設有遺失物招領處，有專人服務，負責處理拾得物招領，遺失物查尋工作，或是可透過專用自動電話：（03）398－2538提供遺失人、所有人或其他有受領權之人查尋通報聯絡，旅客或民眾可上網查詢（航空警察局網站）拾得遺失物服務。

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