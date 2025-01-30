女入境檢查「20萬精品包險被搶」！桃機公司回應了

▲有旅客指控，她的20萬元名牌包差點在入境檢查時被後方旅客搶走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

記者閔文昱／綜合報導

許多民眾會利用春節假期出國旅遊，為防堵非洲豬瘟與禽流感等疫情蔓延，農業部防檢署對入境旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗，不過卻有旅客指控，她在桃園機場入境檢查時，因遭檢疫人員跳針式詢問，導致行李中裝有價值20萬元名牌包的背包險遭後方旅客搶走。對此，桃園機場公司表示，已通報農業部動植物防檢署與航警局進行調查。

有媒體報導，一名魏姓女子26日從上海迪士尼返國，並在入境檢查時，因手提爆米花桶被檢疫人員反覆詢問。不過在詢問過程中，後方旅客卻打算趁機搶走她裝有價值20萬元名牌包的行李，所幸她當下馬上大聲喝斥，才沒讓對方得逞，但此次經歷也讓她質疑機場人員和防檢署的工作態度及流程是否鬆散。

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對此，桃園機場公司30日發佈聲明強調，公司高度重視此事件，並已通報農業部動植物防檢署進行調查，雖然魏小姐並未報案，桃機公司仍就她所述險遭搶情形，另通報航警局進行了解。

桃機公司指出，已將當日旅客檢查及通關過程的畫面檢視並保存下來，並將全力配合主管機關調查，以釐清事件真相。桃機公司也表示將確保機場營運秩序及保障國人安全。