連假第1天！他曝6am桃機一幕「超難走」　買商務艙愣：等了1小時

▲桃園機場。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年春節連假共有9天，今（25）日是假期的第一天，就有網有今日清晨5點到機場等8點多的飛機，「剛進一航廈就寸步難行…」買機票時特地選了商務艙機票，「居然還要排隊近一小時才能check in，難道全台灣一半的人都安排今天出國？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「你有見過清晨6點的桃園機場嗎？」貼出清晨5點多到機場的畫面，「剛進一航廈就寸步難行…」而且他特地買商務艙機票，還排了近一小時才check in，「難道全台灣一半的人都安排今天出國？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「還好我是年後才要出國」、「上禮拜就這樣了」、「非常正常，五點就很多人了」、「正在義大利羅馬，嘻嘻」、「過年三不，第一個不出國」、「這時間出國真有錢人」、「以前是返鄉國旅，現在是出國圍爐」、「反觀國道沒半個人哈哈！」

還有網友表示，「機場上班的表示已經這樣很久了」、「上周五人就開始多了」、「你這個真的誇張」、「今天飛肯定都有錢人好嗎XDD」、「你應該提前兩三天就請年假飛出國的」、「早就請三天假去日本了，誰跟你擠今天」、「我初一飛，半年前買就二萬七了，後來四萬。」

春節連假第一天，桃園機場公司指出，今天入出境及轉機旅客數預計15萬7千人次，創疫情後最高紀錄，總起降航班達736架次，其中出境旅客就佔7萬6千人，尤其是第一航廈今日出境人數超過4萬人次，更創下歷史新高。

桃機公司表示，經協調航空公司、航警安檢、移民署通關、機場保全等各單位早期預警、提前加派人力投入及旅客配合，上午出境尖峰整體秩序順暢。