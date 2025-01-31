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桃機「春節收假潮」湧現！今起連3天破14萬人次　提醒3件事別做錯

▲▼入境人潮多，桃機呼籲旅客確認行李特徵勿錯拿。（圖／桃園機場提供）

▲桃機呼籲旅客確認行李特徵，避免錯拿引紛爭。（圖／桃園機場提供）

生活中心／綜合報導

春節假期即將結束，桃園機場表示，自今(31日)起連3天預估旅運量均超越14萬人次，入境國人可多利用自動查驗通關系統，省時又方便；另外，注意隨身及託運行李特徵，避免衍生錯拿糾紛，也提醒勿帶動植物及相關產品，避免觸法遭罰。

機場公司今日下午表示，春節假期進入尾聲，桃園機場春節疏運期間統計自今日起連3天預估旅運量均超越14萬人次，今日旅客量14萬3千多人，入境較出境多6400人；明、後兩天，2月1日與2日亦將出現明顯入境人潮。

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春節疏運期間，桃機航警局所屬之安檢線與移民署所屬之自動查驗通關系統(e-Gate)均預先全線開啟，紓解旅客人潮。機場公司指出，入境國人可多加利用e-Gate，具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用，省時又方便。

▲▼返國時勿帶動植物產品，違規者最高可處100萬元罰鍰 。（圖／桃園機場提供）

▲帶動植物產品，違規者最高可罰100萬元 。（圖／桃園機場提供）

年假期間是家庭旅遊旺季，機場公司也呼籲，留意家人隨身物品及託運行李，確認行李條資訊後再領取；若遺失物品請向航警、現場工作人員或搭乘航空公司反映協尋，或機場遺失物查詢

機場公司提醒，旅客返國時注意勿攜帶動植物及相關產品入境，機場入境設有肉品檢查站及檢疫犬，經查獲違規者最高可處100萬元罰鍰。

另外，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，請依法向海關申報，並經紅線 (應申報檯)通關。其中攜帶總值逾新台幣3萬5千元的自用及家用行李物品亦須申報。

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