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CIA率先推買斷方案！配合川普「抗中政策」換血　情報作戰全面升級

▲▼美國中情局局長雷克里夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中情局局長雷克里夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國中央情報局（CIA）於當地時間4日向全體員工提供買斷方案，成為第一個實施此類自願離職補償的情報機構，以求配合總統川普縮減政府規模的計劃。白宮證實，目前至少有2萬名職員接受該方案，獲得8個月薪資以及福利。CIA此舉不僅削減人力成本，也能清除反川普政策人員，強化對中國的情報行動，推動更強硬的間諜策略。

根據《華爾街日報》、《路透社》，川普政府向職員提供買斷方案，試圖縮減政府政府規模的計劃，與特斯拉執行長馬斯克所領導的「政府效率部」（DOGE）削減政府支出的方針相吻合。

川普政府自上週向約200萬名聯邦文職人員提出買斷方案，目標是縮減聯邦機構規模。然而，當時該提議並未涵蓋國家安全機構，如CIA等情報部門。隨著CIA加入此計劃，標誌著川普政府的重組計劃進一步擴展至情報機構。

白宮官員指出，這項提議實際上鼓勵那些不支持川普政策的政府雇員「另尋出路」，以確保機構內部與政府政策方向保持一致。

新任CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）主導此次變革，強調此舉將為CIA「注入新血」，進一步支持川普的對中貿易戰與強硬策略。他在參議院聽證會上承諾，將帶領CIA推動更積極的間諜行動，重點打擊毒品販運集團與中國情報活動。

此外，CIA也開始凍結部分新進員工的聘用。雷克里夫的助手透露，未來CIA的錄取標準將與CIA的新目標保持一致，若求職者背景與當前情報優先事項不符，可能會被撤銷錄取資格。

目前CIA正重新調整情報焦點，可能將目標轉向西半球，例如墨西哥，以支持川普的貿易談判策略，包括在美墨貿易衝突中運用間諜手段監視墨西哥政府，為美國提供談判籌碼。

報導分析，自從CIA成立以來，便長期關注美蘇冷戰對抗，至911事件以後則聚焦反恐，近年來逐步將重點轉向大國競爭，尤其是針對是中國。許多國安專家認為，中國對美國構成長期戰略威脅，因此CIA將進一步加強對華情報活動。

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