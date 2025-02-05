加起來222歲！3婦瞎掰繼承美國鉅額遺產　聯手騙走朋友786萬

▲高雄地檢署調查後將謝婦等3人起訴。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名72歲謝姓婦人以即將繼承美國鉅額遺產為餌，向張姓友人謊稱需要資助繳納遺產稅及律師費，還承諾事後會「加倍奉還」。張姓婦人信以為真，慷慨解囊，結果被騙走696萬餘元，食髓知味的謝婦後來又聯同72歲吳姓和78歲黃姓婦人，以相同手法再騙走兩名友人共89萬餘元，高雄地檢署偵辦後，依詐欺罪起訴謝婦等3人。

檢方指出，2017年9月間，張婦從吳姓婦人口中得知，謝姓婦人在美國繼承了一筆鉅額遺產，但需要繳納「天價」遺產稅及支付律師費和機票費用，吳婦遊說張婦，只要「借錢」給謝婦，待遺產到手後，謝婦會「加倍奉還」。張婦信以為真，拿出120萬元交給謝婦，讓她安心辦理繼承事宜。

謝婦錢到手後，竟以「遺產遭人盜領」、「美國親人過世需要喪葬費」、「美國姪子入獄」等藉口，聯手吳、黃兩婦人向張婦陸續「借走」2至20萬元不等。張婦苦等5年，遲遲未見「投資獲利」，要求謝婦還錢，但謝婦卻以「亡靈未做超渡法會，拿不到遺產」為由拒絕還錢，甚至還持續向張婦要錢，張婦此時才驚覺受騙，報警求援。

檢、警調查，發現謝婦3人除了騙張，還用相同手法，從另外兩名友人手中騙走89萬餘元，加上張婦被騙的金額，3人共騙取3名友人共786萬元。

謝婦3人到案後否認詐騙，強調只是「借貸關係」，但檢方根據相關事證，不採信3人說詞，偵結依詐欺罪將謝婦等3人起訴。