被高嘉瑜爆坐擁美國2豪宅　李彥秀回依法申報：我沒綠卡

▲立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨前立委高嘉瑜指國民黨立委李彥秀，坐擁美國加州豪宅，甚至質疑有綠卡，李彥秀今（5日）表示，她均依法申報，她也駁斥擁有美國綠卡，她今日也主動發函立法院與國籍法主管機關，徹查她是否擁有綠卡。

高嘉瑜今日召開記者會，踢爆李彥秀還有美國房產，高嘉瑜質疑，李彥秀家族海外信託基金的錢到底從哪裡來？2016年剛當選立委時，李彥秀在美國加州買爾灣豪宅，2020選完立委後，李彥秀又在美國加州富勒頓買豪宅，每次選完李彥秀就買豪宅，資金從哪來？不是欺騙美國政府，就是欺騙中華民國台灣政府。



對於高嘉瑜質疑，李彥秀指出，她自1998年擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從監察院的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，絕非所謂第二、第三間未申報房產。申報過程或有單位換算等疏失，但都於知悉後第一時間向監察院公職人員財產申報處辦理更正。

李彥秀提到，她113年1月31日辭任議員，同年2月1日就任立法委員，擔任公職為連續行為，依法無須於就職後3個月內申報財產，僅須於113年度間辦理年度申報，她也已於113年12月25日依法申報，她所有資產或變動均會忠實申報呈現。

李彥秀強調，2020年卸任公職後，生了一場重病，經歷多場大手術，唯一放心不下的是未成年的女兒。因此她在2021年，於美國將所有當地房產（即財產申報資料所揭露的2筆位於加州房地，她均依法辦理申報，皆可於監察院公開資料中查得）設立生前信託遺囑。她信託範圍僅有兩筆房產，絕非所謂「小金庫」。且台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，本人購屋、貸款皆有合法、明確金流。

對於高嘉瑜質疑李彥秀有綠卡，李彥秀說明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她也在今日主動發函予立法院與國籍法主管機關，請其清查她是否擁有或曾擁有綠卡，及她有無如美國等外國國籍。若確有違反《國籍法》規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。