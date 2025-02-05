Google人工智慧政策轉彎！　撤銷AI不用於武器或監控承諾

圖文／鏡週刊

Google日前更新該公司的AI原則，撤回先前對於不將人工智慧技術用於武器或監控的承諾，加入全球日益競爭激烈的AI領導地位爭奪戰。

Google的AI原則最初在2018年公布，當時公司曾承諾不會設計或部署任何可能對人類造成傷害的技術，尤其是武器和違反國際規範的監控工具。然而，更新過後的AI原則中不再有這些條款。

Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）及研究實驗室高級副總裁曼宜卡（James Manyika）在最新聲明中表示，隨著技術發展，這些原則也需隨之調整。聲明強調，隨著人工智慧成為日常生活不可或缺的一部分，AI技術已不僅是研究領域專題，而是進入每個人的生活，並影響全球經濟與國安。

更新後的原則指出，Google將根據社會及經濟整體利益，評估是否繼續推動某些AI技術開發，且會考量技術可能帶來的風險與回報。

哈薩比斯和曼宜卡表示，民主國家應在AI發展上領先，且要根據自由、平等與人權等核心價值進行指導。這也意味著，Google將與各國政府及其他機構合作，開發能夠保護民眾、促進全球增長並支持國安的AI技術。

Google過去因參與美國國防部的Project Maven計畫而遭到員工反對，部分員工因不認同計畫理念，擔心Project Maven可能是使用AI技術開發致命武器的第一步，因此決定不再續約。

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