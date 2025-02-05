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DeepSeek擴大徵才！免經驗別擔心　創辦人梁文鋒偏好「應屆生」

▲DeepSeek在求職平台上貼出的職缺及薪資待遇。（圖／翻攝環球網）

▲DeepSeek在求職平台上貼出的職缺及薪資待遇。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸新創公司DeepSeek（深度求索）開發出的低成本、高效能AI大模型，近期成為全球最火爆的軟體，撼動全球AI領域。不僅如此，DeepSeek近期釋出的徵才需求更是搭上這波順風車，登上各平台輿論風口。從DeepSeek釋出的職缺可以發現，其招聘偏好仍以在校生或應屆生為主力，不特別要求應聘者有類似的工作經驗，核心要求則是具備創新意識和較好的程式設計能力或學術研究成果。

▲DeepSeek在求職平台上貼出的職缺及薪資待遇。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，此前，DeepSeek創始人梁文鋒在接受媒體採訪時曾表示，「我們並沒有什麼高深莫測的奇才，都是一些Top高校的應屆畢業生，沒畢業的博四、博五實習生，還有一些畢業才幾年的年輕人。」

據了解，DeepSeek在求職平台上共發出52個招聘職缺，包括深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作地點為北京或杭州。

其中，深度學習研究員開出的薪資為50至80K（14薪，年領14個月）（人民幣，下同），需求是在校或應屆的碩士生。也就是說，按照最高月薪8萬元計算，應屆畢業生一進入DeepSeek公司，年薪就可達到112萬元人民幣（約505萬元新台幣）。

此外，核心系統研發工程師（校招）薪資區間在6萬至9萬元，最高年薪126萬元；大模型全棧工程師薪資範圍5萬至8萬元，最高年薪同樣為112萬元。

有業內人士透露，頂尖學校的在校生假使藉由校招拿到DeepSeek的職缺，在校實習期間便已經可以領到與正式入職時相同的薪資待遇。

除正式員工外，DeepSeek也釋出AGI大模型-數據百曉生實習生、深度學習-AGI實習生等實習職缺，薪資為為每天500元左右，中餐由公司提供，晚餐則有80元的補貼，以一名在校生為例，在DeepSeek實習期間，若按一個月工作20天計算，月薪也能達到萬元的水準。

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