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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸反壟斷燒向蘋果！　傳考慮對App Store收費進行調查

▲▼ 蘋果,桌電,手機,Apple Pay。（圖／視覺中國）

▲蘋果手機。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰開打，繼大陸國家市場監管總局昨（4）日宣布對Google展開反壟斷調查後，傳出大陸也在考慮對蘋果公司的App Store收費、禁止第三方應用商店等問題，進行反壟斷調查。

香港《信報》引述《彭博》報導，知情人士透露，大陸反壟斷監管機構正在進行前期工作，準備對蘋果公司的相關政策及其對應用程式開發者的收費情況展開調查。

知情人士稱，大陸國家市場監督管理總局正在檢視蘋果的一些政策，包括對應用收入抽成至多30％及禁用外部支付等規則。自去年以來，該機構官員與蘋果方面和應用程式開發者已經進行過接觸。

蘋果和騰訊、字節跳動等應用開發者一直在iOS應用商店相關操作上有分歧，在全球其他地區也有同樣的情況。大陸自2024年以來，對包括輝達和Google在內的美國科技公司展開過一些行動，但與蘋果的討論仍在繼續。如果當前溝通進展順利，監管也可能不會對蘋果展開正式調查。

報導指，檢視蘋果一些做法的考慮，在川普開啟第二個總統任期前就已經開始，但當下正值中美之間貿易爭端重現，並可能由此引發一場全球貿易戰。周二，大陸市場監管總局因Google涉嫌違反反壟斷法，進行立案調查。

知情人士稱，大陸監管機構認為，蘋果可能對中國應用開發者收取了不合理的高額費用。同時，禁止第三方應用商店（App Store）和支付方式也限制了競爭，並損害了中國消費者權益。他們表示，如果蘋果拒絕做出調整，那麼中國可能會對該公司展開正式調查。
 

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