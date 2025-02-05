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新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網洗版：台灣人不意外

▲新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網洗版：台灣人不意外。（圖／翻攝自臉書／新竹人新竹事）

▲民眾排隊施打限量流感疫苗。（圖／翻攝自臉書／新竹人新竹事）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。一名網友今（5）早拍下，新竹市東區衛生所外排隊施打疫苗的「巨無霸人龍」，而在地鄉親也洗版留言，直呼「多早前就宣導？現在才要搶打？」「台灣人就愛一窩蜂+排隊」。

網友在臉書社團「新竹人新竹事」PO出影片，表示今天新竹市有限量2000劑流感疫苗可施打，「2000劑打完就沒有了，要等下一次的公佈。東區衛生所已經大排長龍，另外還有北區及香山衛生所可以去看看。」

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從畫面中可見，隊伍從衛生所大門（民族路）一路綿延至東門街34巷，相當驚人，同時也陸續有民眾加入。

對此，大票網友洗版回應，「台灣人很奇怪，藝人流感的死比政府平常的宣導還有用，之前政府就一直在宣導了，為啥不打？一堆巨嬰整天只會怪政府」、「不看標題我以為政府發麵粉了」、「台灣人很喜歡排隊」、「只打到11點，後面的人明天請早吧」、「往人多的地方，剛好被傳染」、「真的很無言」、「搶打的人不知道在想什麼」。

還有在地人留言回報，「北區排到馬路上，打完疫苗還是回家休息，注意疫苗注射後的反應，這時候只好祝福大家都平安、健康了」、「竹東也是」。

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