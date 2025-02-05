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流感疫苗被搶打！一票人狂問「改打肺鏈疫苗？」　醫師詳解

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內掀起流感疫苗搶打潮。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

藝人大S染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。整合醫學專科醫師姜冠宇就建議，近3月內經歷過明顯症狀而痊癒者，包括長者，可先不接種流感疫苗；另外，他也針對不少人詢問的兩大問題，做出進一步解答。

姜冠宇今早在臉書提到，「現在流感疫苗可能偏短缺的情況下，我傾向建議：近3月內已經歷過明顯症狀而痊癒者，可以先不跟上恐慌列車接種，這包含長者，因為你們有相對較強的免疫力，相對不危險，流感疫苗接種本身幾乎沒有什麼限制；但如果是需要出國、出差者，或大量面對人群且體質脆弱者，還沒感染又沒疫苗可打，就麻煩了一些。」

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他直言，目前他這邊的公費及自費流感疫苗都沒有了，「我手上有評估，因為工作型態真的需要打的，卻沒得打，這樣的情形就不太對了。當然，你仍有選擇的權利，因為每個人對自己生活遭遇的狀況最為理解。」

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

另外，針對不少人求問的兩大問題，姜冠宇也一併做出解答。

Q：可否打肺炎鏈球菌疫苗替代？它可防流感重症嗎？

A：「肺炎鏈球菌」是所有非典型肺炎（及含流感、新冠）感染，並發展為重症之後頭號「趁火打劫」的細菌，所以肺鏈疫苗是幹掉趁火打劫者用的，若要防止大S這類狀況，其實不太有幫助，因為肺鏈疫苗帶來的防禦，與流感浸潤形成重症的過程無關。

簡單來說，就算施打了肺鏈疫苗，仍有可能變成重症，只是重症後少11%死亡的機會。故這是對長者照顧有幫助，但對出國者，和偏年輕體質會急速惡化者沒什麼幫助。

▲▼醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Q：是否事先準備抗病毒藥物？請醫師找個理由幫我開？

A：除非你是真的陽性、或症狀真的像（有時驗僞陰），這樣的「事先準備」，他認為不是好的想法。

姜冠宇進一步說明，「你想想看黴漿菌在亞洲為何吃抗生素很多都無效？就是醫師們都不太驗，未必是黴漿菌就直接投抗生素，結果兩岸三地抗藥性，大致落在七成耶！抗病毒藥物作為管制的意義就在這裡，想想看真正有危險的人，好不容易症狀開始48小時內服用抗病毒，結果克流感無效的窘境嗎？」

最後，他也強調，「雖然名人事件都會給我們一些衝擊和提醒，但是它不應該讓我們陷入恐慌和爭奪，我認為台灣社會一直需要的，是理性的思考和宏觀的格局。」

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