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在國外「身體不適」怎麼辦？專家給7點建議：台灣醫療條件值得信任

▲飛機,富士山,東京。（圖／記者陳涵茵攝） 

▲如果人在國外，身體不適要怎麼處理？圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。台灣國際觀光救援服務協會理事長、國家政策研究基金會觀光產業的資深顧問許高慶對此分享看法，他認為從目前傳出的時間軸來看，會覺得這是不夠完善的處理方式，因此列出7點建議。

目前網路流傳著大S染上流感、惡化、送醫的時間軸，許高慶就在臉書上發文表示，其實依照他們緊急救援的專業來看，會覺得這個處理過程不夠完善，但出國時，緊急救援、應變處理都太重要了，因此他也提供7點建議。

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1.若旅客產生症狀，無法隨行程活動，且在飯店休養2天，仍未改善，此疾病就可能接近中重度程度，必須就醫或是醫療諮詢。

2.送醫如果沒有特殊狀況，一定要送到適當、有規模的醫療院所。

3.隨團服務人員要善盡「管理人」責任，病患旅客若不願就醫，應適度說服，強迫就醫。

4.日本行程領隊兼導遊的服務模式（包括歐美長線的行程），隨團服務人員怕離隊處理而影響其他旅客的行程，此時一定要「借力使力」，請求適當的支援協助，如地接旅行社、會進店的購物店、在當地親友或是緊急救援單位（SOS）。

5.不要太高估保險，不要認為僅有意外的旅遊責任險，就可以有緊急應變能力，這是業者及旅客的罩門，「保險是成本的分擔」，知道如何找到可以即時提供現地的救援協助，才算完備。

6.領隊、導遊要有警覺性，旅客也要有配合度，雙方都不能大意。另外，隨團服務人員事前的緊急應變教育訓練也是必要的。

7.若是得不到有效治療，建議緊急航空運返（醫療專機或是定期航班拆座位等），台灣的醫療條件值得信任。

許高慶最後也說，「高高興興的出遊，平平安安的回家，是旅遊的最終目標」。

本文經許高慶授權引用

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