和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

▲她得A流併發重症雙側肺炎。（圖／「林安安營養師」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝，震驚各界。營養師林安安就透露，上個月剛從鬼門關走一遭的她，和大S得到同樣的病症，連時間軸都很像。1月底出院時，她也在臉書寫下痛苦又艱辛的過程，更感性表示「這次生病讓我反思自己，過去半年耗損身體過多，慶幸的是最難的已經過去，2025年我會以身體為重，健康為主要！」

林安安今在Threads發文道，「實在太可怕了。我和大S是一樣的病症：A流併發重症雙側肺炎，我就是那1%的重症，鬼門關前走一遭，連時間軸也很像，1／20確診、1／25住院、1／31出院；不同的是，我馬上住院治療，中間呼吸困難非常喘，緊急輸血四袋治療，還不斷咳鮮血，所以我完全可以明白那痛苦。」

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事實上，早在1月31日出院那天，她就在臉書寫下長文，透露最熱鬧的節慶裡，她徹底消失在所有社群中，是因為自己生病了，而且病得不輕，甚至從鬼門關走了一遭。

▲醫院緊急幫她輸了四袋血治療。（圖／「林安安營養師」授權引用）

林安安表示，1月20日她確診A流，並開始居家隔離治療，而小孩則住在父母家，「用了A流的藥物後，沒有改善，頭暈、心悸、發燒近40度、全身皮膚血管浮起，看起來非常嚇人，我還傻傻地以為是藥物副作用，一直撐到1月24日回診，我的心跳已經達到140，高燒40度，立刻被診所轉往台安醫院急診，感覺身體是撐到最後一刻了。」

住院後，她所有的症狀全爆發，不僅反覆發燒、血氧濃度低，連血壓都掉到80幾，「做了X光各種檢查，昏天暗地被抽了大小五六管，包含痛得要命的動脈血。1月25日急診，躺了半天後轉住院，因為流感引發嚴重肺炎，雙邊肺浸潤，由於肺泡都浸潤嚴重，我無法呼吸、喘不上氣，好像有人在捏著心臟，連在床上轉換姿勢都會讓我痛苦不堪。」

隔天，林安安開始不停地咳鮮血，由於大量的鮮血濃痰，加上呼吸不過來，她完全無法進食，連口腔都是苦血味，「最痛苦的時期就是那兩天，沒有親人在身邊，醫生檢查發現我的身體不明地溶血，導致血數值掉到一半以下，差點要進加護的我緊急輸血四袋後，終於把我從地獄救起，當血數值恢復正常後，症狀就明顯一天天進步。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

慶幸的是，林安安於1月31日順利出院了，而飽受病痛折磨的她，期間也會在醫院爆哭，「大大小小的抽血和點滴，我數過剛好13個，然後也很想念兒子們，沒想到一道別就是近兩個禮拜。」

最後，她也感性地說，「這次生病讓我反思自己，過去半年耗損身體過多，拚命衝把身體搞壞了，一般來說肺炎不會引發這麼嚴重的併發症。2025年真的是很驚悚的開始，鬼門關繞一回真的嚇到我了，慶幸的是最難的已經過去，2025年我會以身體為重，身體健康為主要！」

．本文由「林安安營養師」授權引用。

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