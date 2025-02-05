保台旅平險「理賠可能不足」！林氏璧建議1保險：抵日才能買

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

大S在日本旅遊期間，感染流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，引發國人關注流感、旅遊險等話題。前台大醫院感染科醫師、日旅達人林氏璧就在粉專提到，日本觀光廳在疫情後，為了解決外國人可能的醫療需求，就和東京海上日動推出日本旅遊保險，自己都是保該保險，「醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費100%理賠。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，以台灣的旅行平安險來說，有包含法定傳染病如流感新冠的，目前有四間，但仔細看條文會發現，理賠可能不足，「以日本跑個急診可能就近10萬，住院就近100萬日幣來說，可能並不足夠。」

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趁此機會，他提到「東京海上日動日本旅遊保險」，說自己疫情後回到日本那30天就有保，並說明該保險是為了解決外國人可能的醫療需求，日本觀光廳疫情後就和東京海上日動推出日本旅遊保險，「醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費100%理賠，理賠上限1000萬日幣」，之前70歲以上的年長者不能投保，現在任何年齡都可以加入。

不過，該保險是針對訪日31天以內的外國人，賠付僅針對生病或受傷，沒有其他旅平險相關的項目。而且不能在台灣投保，只能在日本下機後的5天內上網投保，超出5天就不行了。起保日是投保日隔天，投保都是全中文，只要刷卡就可以了。

林氏璧說，7天的保費是2960元日幣（約635台幣），31天是9420元日幣（約2022台幣），「我認為不算貴。因為真的不幸需要用到時，你會很慶幸自己有投保的。因為沒有保險的外國人醫療費用是天價呀」。

另外，台灣保險最大不同點，該保險會直接幫客戶支付醫療費用，只要去醫院前聯絡保險公司，保險公司就會直接向醫院支付治療費等。林氏璧指出，日本醫療系統有明確的轉診制度，不是每間醫院診所都願意接外國人，建議要去之前先詢問，除了請旅館櫃台人員幫忙問，有保該保險的話也可以直接求助保險單位，「他們有每個地區配合且願意接外國人的醫療單位名單，且有可能安排翻譯陪同你就醫。」